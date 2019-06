Les Etats-Unis sanctionnent un homme d'affaires syrien proche d'Assad

WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont sanctionné mardi l'homme d'affaires syrien Samer Foz et sa famille, qui entretiennent des liens étroits avec le président Bashar al Assad.

Washington l'accuse notamment d'avoir prospéré dans l'immobilier, sur des terrains pris aux déplacés.

"Samer Foz, ses proches et son empire commercial ont transformé les atrocités du conflit syrien en une entreprise générant des bénéfices", écrit Sigal Mandelker, sous-secrétaire au Trésor chargée du terrorisme et des renseignements financiers, dans un communiqué.

Outre l'homme d'affaire lui-même, les sanctions visent ses frères et sœurs Amer et Houssen Foz, la société familiale Aman Holding et ASM International General Trading ainsi que ses filiales.

Le Trésor américain a également sanctionné les firmes Synergy SAL et BS Company, qui ont importé des dizaines de milliers de tonnes de pétrole iranien en Syrie. (Lesley Wroughton, Jean-Philippe Lefief pour le service français)