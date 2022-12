Les États-Unis se dirigent vers une récession peu profonde et les hausses de taux n'auront pas encore de répit.

La Fed a encore un demi-point au moins pour augmenter ses taux au début de la nouvelle année, l'inflation se situant toujours bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, même si les économistes estiment à 60 % la probabilité d'une récession en 2023.

Après avoir augmenté le taux des fonds fédéraux de 75 points de base à chacune des quatre réunions précédentes, les 84 économistes interrogés du 2 au 8 décembre s'attendaient à ce que la banque centrale opte cette fois-ci pour un demi-point de pourcentage légèrement plus souple, à 4,25-4,50 %.

Alors que la banque centrale ne cherche qu'à infliger une certaine douleur et non une véritable récession, les économistes, qui ont tendance à être lents en tant que groupe à prévoir les récessions, ont augmenté la probabilité d'une récession en deux ans à 70 % contre 63 % précédemment.

Cela suggère que les investisseurs et les marchés boursiers se sont peut-être emballés en faisant preuve d'optimisme au cours du mois dernier, en pensant que la plus grande économie du monde pourrait éviter complètement une récession. Cela se manifeste déjà dans les flux de valeurs refuges vers le dollar américain.

"À moins que l'inflation ne recule rapidement, l'économie américaine semble toujours se diriger vers des problèmes, mais peut-être un peu plus tard que prévu. La bonne nouvelle relative est que le ralentissement devrait être tempéré par une épargne supplémentaire", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal à BMO Marchés des capitaux.

"Mais cela suppose que la durabilité de l'économie n'oblige pas la Fed à appuyer encore plus fort sur les freins, auquel cas un ralentissement retardé ne pourrait que signaler un ralentissement plus profond."

Bien que le taux des fonds fédéraux doive culminer à 4,75 %-5,00 % au début de l'année prochaine, conformément aux contrats à terme sur les taux d'intérêt, un tiers des économistes, soit 24 sur 72, s'attendaient à ce qu'il soit plus élevé.

Il existe déjà des signes clairs de ralentissement de l'économie, en particulier sur le marché immobilier américain, souvent le premier à réagir au resserrement des conditions financières, et l'épicentre de la récession de 2007-2008.

Les ventes de maisons existantes ont chuté pendant neuf mois consécutifs. Et les prix des maisons, déjà en recul, devraient baisser de 12 % d'un sommet à l'autre et de près de 6 % l'année prochaine, selon un autre sondage Reuters.

Environ 60 % des économistes, 27 sur 45, qui ont fourni des prévisions trimestrielles sur le produit intérieur brut (PIB), ont prédit une contraction pendant deux trimestres consécutifs ou plus à un moment donné en 2023.

Une grande majorité d'économistes, 35 sur 48, ont déclaré que toute récession serait courte et peu profonde. Huit ont dit qu'elle serait longue et peu profonde, tandis que quatre ont dit qu'il n'y aurait pas de récession. Un a dit qu'elle serait courte et profonde.

Selon les prévisions, la plus grande économie du monde ne devrait croître que de 0,3 % l'année prochaine, et se développer à des taux annuels bien inférieurs à sa moyenne à long terme d'environ 2 % jusqu'en 2024.

Plus de 75 % des économistes, 29 sur 38, qui ont répondu à une question distincte ont déclaré que le risque pour leurs prévisions de PIB était orienté à la baisse.

Mais comme l'inflation devrait rester au-dessus de l'objectif de la Fed au moins jusqu'en 2026 et que le marché du travail reste solide, le risque le plus important était que les taux atteignent un pic plus élevé et plus tard que prévu.

"L'inflation de base restant probablement obstinément élevée, nous prévoyons maintenant que le processus de resserrement actuel se poursuivra jusqu'au deuxième trimestre de 2023", a déclaré Jan Groen, stratège macroéconomique américain en chef chez TD Securities, qui s'attend à ce que le taux des fonds fédéraux culmine à 5,25-5,50 % en mai.

"Il reste un risque d'un taux terminal encore plus élevé étant donné les taux élevés et rigides de l'inflation de base et les conditions encore fortes du marché du travail", a-t-il ajouté.

Le taux de chômage américain, qui est resté faible jusqu'à présent, devrait passer des 3,7 % actuels à 4,9 % au début de 2024. S'il se réalise, cela resterait bien en deçà des niveaux observés lors des précédentes récessions.

(Pour d'autres articles du sondage économique mondial de Reuters :)