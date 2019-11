Les Etats-Unis se disent optimistes sur un accord avec la Chine

WASHINGTON, 1er novembre (Reuters) - Les négociations commerciales avec la Chine progressent et les Etats-Unis espèrent toujours signer un premier accord ce mois-ci, bien que l'accord de la phase 1 reste inachevé et que certaines questions soient renvoyées à un second pacte, a déclaré vendredi un conseiller de la Maison Blanche.

"L'accord sur la phase un n'est pas encore terminé", a déclaré Larry Kudlow, conseiller économique à la Maison Blanche, lors d'une interview à Fox Business Network.

Toutefois, a-t-il ajouté, les accords sur l'agriculture, les services financiers et la monnaie sont presque achevés, tandis que l'accord sur les problèmes de vol de propriété intellectuelle reste inachevé.

La question des transferts de technologie devrait probablement être repoussée à un accord commercial de deuxième phase, a-t-il ajouté.

"Je suis plutôt optimiste", a encore dit Larry Kudlow.

Néanmoins, les hausses de tarifs américains sur les importations chinoises resteront sur la table jusqu'à ce que la première phase de l'accord soit finalisée, a-t-il par ailleurs déclaré dans une interview à Bloomberg TV.

(Susan Heavey et Doina Chiacu, Matthieu Protard pour le service français)