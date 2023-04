Les États-Unis ont salué lundi les projets de la Banque mondiale visant à augmenter de 5 milliards de dollars les prêts annuels aux pays à revenu intermédiaire pour lutter contre le changement climatique et d'autres crises mondiales sur une période de dix ans, mais ils ont indiqué qu'ils feraient pression pour que des changements plus ambitieux soient bientôt mis en œuvre.

Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré à Reuters que les gouverneurs de la Banque mondiale devraient approuver le plan tant attendu lors de leur réunion semestrielle la semaine prochaine, tout en demandant à la direction de la banque de présenter des plans fermes pour de nouvelles réformes.

Les États-Unis, principal actionnaire de la Banque mondiale, la pressent depuis des mois de prendre des mesures plus audacieuses afin d'accroître les financements destinés à aider les pays en développement à faire face au changement climatique, aux futures pandémies et à d'autres défis mondiaux.

La Banque mondiale a prévu 100 milliards de dollars entre 2020 et 2022 pour les biens publics mondiaux, mais elle estime que les pays en développement et le secteur privé devraient dépenser beaucoup plus - 2 400 milliards de dollars par an - pour répondre à ces besoins.

"Nous devons rester ambitieux. Il reste encore beaucoup à faire", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que les États-Unis faisaient pression sur la banque pour qu'elle élabore des réformes supplémentaires concrètes, assorties d'un calendrier de mise en œuvre.

L'administration Biden considère la "feuille de route pour l'évolution" de la banque comme un "premier versement sur une série de réformes importantes", mais elle souhaite que d'autres réformes soient mises en œuvre dès que possible, sans attendre la réunion des gouverneurs de la banque en octobre, a indiqué le responsable.

"Nous aimerions que la banque établisse un plan de travail pour les réformes supplémentaires, ainsi qu'un calendrier pour leur identification, leur discussion avec le conseil d'administration et leur mise en œuvre, et nous aimerions que cela se fasse sur une base continue", ont-ils déclaré.

Les plans qui seront approuvés la semaine prochaine augmenteront d'environ 20 % la capacité de prêt de la Banque pour la reconstruction et le développement international, son organe de prêt aux pays à revenu intermédiaire, a déclaré le haut fonctionnaire, qualifiant cette somme de "véritable argent".

La part du lion de cette augmentation provient d'une réduction d'un point de pourcentage du ratio fonds propres/prêts de la banque à 19 %, de mesures visant à émettre des capitaux hybrides, de garanties bilatérales d'actionnaires et d'ajustements de son accord de prêt statutaire.

La banque met également à jour son énoncé de mission afin de préciser que la résolution des problèmes mondiaux fait "partie intégrante du double objectif de la banque, à savoir mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser une prospérité partagée", tout en réorientant ses outils de diagnostic afin de s'assurer que ces problèmes sont pris en compte dans ses programmes.

En temps utile, elle s'efforce de tirer parti de son bilan pour mobiliser davantage de capitaux privés, a indiqué le responsable.

Washington continue de faire pression sur la Banque pour qu'elle mette en œuvre les recommandations d'un groupe indépendant mandaté par le Groupe des 20 principales économies, qui a déclaré que la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement (BMD) pourraient libérer des centaines de milliards de dollars en assouplissant leurs exigences en matière de fonds propres.

"Nous continuerons à demander davantage", a déclaré le fonctionnaire.

Les fonctionnaires américains travaillent également en étroite collaboration avec d'autres banques multilatérales de développement pour faire avancer les réformes, notamment la Banque interaméricaine de développement, qui a adopté des mesures très proches lors de sa réunion annuelle, y compris une incitation à l'augmentation des capitaux privés.