Les États-Unis se préparent à d'éventuelles violences après la décision sur l'avortement -reportage

Les autorités enquêtent sur les menaces proférées sur les médias sociaux à l'encontre des juges de la plus haute juridiction du pays, ainsi que sur celles visant le personnel de la Cour, les églises et les cliniques d'avortement.

La fuite d'un projet d'avis dans une affaire liée à l'avortement devant la Cour, qui pourrait réduire considérablement le droit à l'avortement, a déclenché une vague de protestations sur cette question controversée depuis des décennies. La décision finale de la cour est attendue d'ici la fin du mois de juin.

Des milliers de personnes ont manifesté dans les villes des États-Unis au cours du week-end pour réclamer le droit à l'avortement et ont promis un "été de la rage".

La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a renforcé la sécurité des juges de la Cour suprême alors que certains manifestants ont organisé des protestations devant le domicile d'au moins trois membres conservateurs de la Cour.

Mais le mémo non classifié du 13 mai de l'unité de renseignement du DHS indique que les extrémistes pourraient également cibler les défenseurs du droit à l'avortement et que la décision pourrait également alimenter les suprémacistes blancs, selon le rapport.

"L'adhésion de certains extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique aux récits pro-vie peut être liée à la perception de vouloir 'sauver les enfants blancs' et 'combattre le génocide blanc'", a déclaré le département, selon Axios.

Interrogé sur le rapport, un porte-parole du DHS a déclaré qu'il "s'engage à protéger la liberté d'expression et les autres droits civils et libertés civiles des Américains, y compris le droit de manifester pacifiquement".

Le DHS s'engage également à travailler avec des entités publiques et privées "pour partager des informations et des renseignements opportuns, prévenir toutes les formes de violence et soutenir les efforts des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de nos communautés", a ajouté le porte-parole.