Les États-Unis se préparent à un plus grand nombre de traversées de migrants alors que les restrictions de l'ère COVID vont prendre fin

Le représentant américain Henry Cuellar, un démocrate dont la circonscription du sud du Texas borde le Mexique, a déclaré - citant les autorités frontalières américaines - qu'environ 50 000 personnes attendent au Mexique la possibilité de traverser si les restrictions sont levées le 21 décembre comme l'a ordonné un tribunal fédéral.

Parmi ces personnes qui attendent, on compte environ 200 Vénézuéliens qui ont dormi dans une église de Ciudad Juarez, une ville mexicaine située de l'autre côté de la frontière avec El Paso, au Texas, au cours des dernières semaines, dans l'attente de la fin possible d'une ordonnance connue sous le nom de Titre 42 qui interdit à de nombreux demandeurs d'asile depuis le début de 2020.

L'administration démocrate du président américain Joe Biden se prépare à la possibilité que 9 000 à 14 000 migrants par jour tentent de traverser la frontière si le Titre 42 est levé, ont rapporté Reuters et d'autres médias, soit environ le double du taux quotidien récent.

Lundi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'administration "augmentait les ressources" à la frontière pour se préparer et a souligné que "la frontière n'est pas ouverte" puisque les migrants entrant illégalement pourraient toujours être renvoyés par d'autres moyens si le décret n'est plus en vigueur.

Mais en raison d'une bataille juridique en cours, on ne sait toujours pas si le titre 42 prendra fin mercredi.

L'ordre de santé publique visant à ralentir la propagation du COVID-19 a été émis en mars 2020 sous l'ancien président républicain Donald Trump, un restricteur de l'immigration, et maintenu en place pendant plus d'un an par l'administration Biden.

Le mois dernier, un juge fédéral a jugé que l'ordonnance était illégale, mais un groupe d'États dont les procureurs généraux sont républicains a demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir pour empêcher qu'elle soit levée cette semaine.

Depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, environ la moitié des quelque 4 millions de migrants rencontrés à la frontière américano-mexicaine ont été expulsés en vertu du titre 42, tandis que l'autre moitié a été autorisée à entrer aux États-Unis pour poursuivre son dossier d'immigration. Le Mexique n'accepte le retour que de certaines nationalités, dont certains Centraméricains et plus récemment des Vénézuéliens.

Depuis des mois, El Paso accueille d'importants groupes de migrants demandeurs d'asile, dont de nombreux Nicaraguayens qui ne peuvent être expulsés vers le Mexique. Samedi, le maire de la ville a déclaré l'état d'urgence pour déplacer les migrants des rues de la ville car les températures ont baissé en dessous de zéro.

En prévision de la résiliation du titre 42, le département américain de la sécurité intérieure (DHS) a mis à jour la semaine dernière un plan à six piliers qui prévoit la fourniture de ressources et de personnel à la frontière et l'utilisation accrue d'une procédure d'expulsion accélérée.

Le plan révisé du DHS suggère qu'il pourrait y avoir une expansion des voies légales permettant aux migrants d'entrer dans le pays depuis l'étranger, similaire à un programme lancé pour les Vénézuéliens en octobre.

Les responsables de Biden ont discuté en privé de l'utilisation de plusieurs plans du style de ceux de Trump pour dissuader les gens de traverser, y compris l'interdiction aux adultes célibataires demandant l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le DHS a également demandé au Congrès 3,4 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour gérer la frontière dans le cadre d'un projet de loi de dépenses qui devrait être adopté avant la fin de l'année, mais il n'est pas certain que ces ressources supplémentaires soient approuvées.

À El Paso, les abris ont eu du mal à héberger les migrants entrants, mettant à rude épreuve des ressources limitées qui accueillent déjà la population locale de sans-abri. Les responsables de la ville affirment que la plupart des migrants qui arrivent ont d'autres destinations aux États-Unis, et que beaucoup d'entre eux se dirigent pour rejoindre des parents ailleurs. Mais le volume des personnes qui traversent, y compris celles qui n'ont pas de sponsors américains pour payer leur voyage ultérieur, a rendu difficile leur évacuation rapide.

Rescue Mission of El Paso, un refuge près de la frontière, a hébergé la semaine dernière 280 personnes, bien au-delà de sa capacité de 190 personnes, avec des personnes dormant sur des lits de camp et des matelas pneumatiques dans la chapelle, la bibliothèque et les salles de conférence, a déclaré Nicole Reulet, directrice marketing du refuge, dans une interview avec Reuters.

"Nous avons des gens à qui nous disons : "Nous n'avons pas de place"", a-t-elle dit. "Ils supplient pour avoir une place sur le sol".