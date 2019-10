Bourse de Paris : Les Etats-Unis sèment la zizanie sur les marchés

Depuis plusieurs trimestres, les professionnels de la finance redoutent le clap de fin du cycle de croissance qui a démarré après la crise des subprimes de 2008. Mais de tous les signaux adverses, un seul les préoccupe vraiment : la dynamique économique des Etats-Unis. Jusqu'ici, la vigueur américaine a permis de tout surmonter, même le bras de fer commercial engagé avec la Chine, même le Brexit, même le ralentissement européen. Or depuis cette semaine et la dégradation des indicateurs avancés industriels des Etats-Unis, la donne semble avoir changé et l'aversion au risque est en train de monter, qui plus est dans un contexte alourdi par les déboires de Donald Trump dans le prolongement de l'affaire ukrainienne.

Mardi et mercredi, les marchés ont donc flanché. Le moral des troupes continue même à se dégrader car les Etats-Unis ont annoncé qu'ils surtaxeront, dans deux semaines, 7,5 Mds$ de produis européens chaque année, après avoir reçu le feu vert implicite de l'OMC, qui estime que l'UE a trop aidé Airbus. L'avionneur sera taxé (10%), même s'il a rappelé que 40% des pièces qui composent ses avions sont fabriquées aux Etats-Unis, où son empreinte industrielle est importante. Les denrées alimentaires exportées seront elles-aussi taxées, mais à 25%, notamment le vin, le whisky ou le fromage.

Prochaine étape macroéconomique majeure, la publication, vendredi, des données sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis. Si de nouveaux signaux de ralentissement émergent, le début de l'automne risque d'être très compliqué pour les marchés financiers, qui se tourneraient alors probablement vers la Réserve fédérale américaine pour qu'elle joue les pompiers de service. Il lui reste, heureusement, quelques cordes à son arc. Mais elle risque d'être désarmée pour restaurer un semblant d'ordre dans la zizanie commerciale mondiale semée par Donald Trump.

Les indicateurs avancés européens sont baissiers ce matin. L'Asie baisse, hormis en Chine continentale où la semaine fériée immunise, pour le moment, les places boursières contre la baisse.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI européens des services animeront le début de la matinée, avant l'annonce à 11h00 des prix à la production et des ventes de détail de l'Union européenne. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les destructions de postes (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les commandes d'usines (16h00) sont au programme. La journée est fériée pour les marchés actions de Chine continentale et la Bourse de Francfort.

L'euro n'a pas réagi aux soubresauts du marché, en restant proche de 1,0950 USD. L'once d'or se rapproche à nouveau des 1500 USD. Le Brent reprend 0,5% à 57,67 USD et le WTI 0,7% à 52,80 USD. Le T-Bond offre un rendement de 1,587% sur 10 ans. Le Bitcoin est stable à 8358 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfen (et pas Alten !) : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 19 à 21,50 euros.

Commerzbank : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6,70 EUR.

Gecina : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 125 à 135 EUR.

Ingenico : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 106 EUR.

Nichols : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1730 GBp.

Pernod Ricard : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 178 à 188 EUR.

Saint Gobain : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 28,60 à 30,10 EUR.

SES : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 19, 99,60 EUR.

Skanska : SEB passe d'acheter à conserver en visant 199 SEK.

Spire Healthcare : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 98 à 106 GBp.

Tesco : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 GBp.

The Restaurant Group : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 170 à 150 GBp.

L’actualité des sociétés

Les Etats-Unis vont appliquer à partir du 18 octobre des droits de douane sur 7,5 Mds$ d'importations de l'Union européenne chaque année, après le feu vert de l'OMC dans le dossier Airbus : 10% sur les avions et 25% sur d'autres produits industriels et agricoles (vin français, fromage italien, whisky écossais…). Bruxelles va chercher à trouver un règlement amiable mais répliquera en cas d'échec. Thales présente son nouveau plan stratégique, qui vise notamment une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 12% à l'horizon 2023. Marie Brizard signe un contrat de distribution avec Sazerac pour les Etats-Unis. Traqueur veut réaliser une augmentation de capital de 7,7 M€. BMW France retient Ucar pour son offre de location courte. Global Bioenergies reçoit 3,1 M€ d'avances remboursables de l'ADEME pour le projet IBN-One. Genomic Vision et PolyAn signent un accord pour la production et la commercialisation de lamelles pour la culture cellulaire. HF Company renonce au rachat de VOXX. Celyad participe à plusieurs conférences automnales. Laurent Carme est le nouveau directeur général de McPhy Energy, Olivier de Langavant celui de Maurel & Prom et Billy Salha celui de Fleury Michon. Néovacs a publié ses comptes.

Qui dirigera Nissan ? Le patron de Renault, Jean-Dominique Senard qui fait partie du comité des nominations du constructeur japonais, a auditionné certains candidats, notamment deux prétendants internes, Yasuhiro Yamauchi et Jun Seki. Tesla a livré un nombre record de 97 000 véhicules au cours du troisième trimestre, un total toutefois légèrement inférieur aux attentes, qui entraîne une forte baisse du titre hors séance. Morgan Stanley et Goldman Sachs seraient en pole-position pour se charger de la cotation en bourse d'Airbnb. Anheuser-Busch Inbev exerce l'option de surallocation dans le cadre de l'entrée en bourse de sa filiale asiatique. E*Trade va abolir les commissions sur les ordres de bourse pour les actions, les ETF et les options en réponse à l'initiative de Charles Schwab. GoPro avertit pour la seconde fois de l'année. Un ingénieur de Boeing qui a fait partie de l'équipe de développement du 737MAX affirme que l'industriel a privilégié les coûts sur la sécurité. Microsoft va refaire une incursion dans le domaine des smartphones. Amazon.com lance Alexa au Brésil. Schlumberger et Rockwell Automation mettent un terme à la coentreprise Sensia.