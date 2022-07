Les États-Unis signalent l'ex-président du Paraguay pour corruption et obstruction

La déclaration du secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclenché l'indignation des opposants politiques de Cartes, qui a été président du pays enclavé d'Amérique du Sud de 2013 à 2018. Considéré comme l'un des hommes les plus riches du Paraguay, Cartes a récemment annoncé sa candidature à la tête du parti Colorado au pouvoir et le candidat de sa faction était pressenti pour remporter les élections de décembre.

"L'ancien président Cartes a fait obstruction à une importante enquête internationale sur la criminalité transnationale afin de se protéger, ainsi que son associé criminel, d'éventuelles poursuites et de dommages politiques", indique la déclaration sans nommer l'associé.

"Ces actions ont permis et perpétué l'implication récemment documentée de Cartes avec des organisations terroristes étrangères et d'autres entités désignées par les États-Unis, ce qui mine la sécurité des États-Unis contre le crime transnational et le terrorisme et menace la stabilité régionale", selon la brève déclaration.

Cartes, 66 ans, qui possède une compagnie de tabac et un empire tentaculaire de vente au détail, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ses trois enfants adultes, Juan Pablo, Sofia et Maria Sol, ont également été signalés pour leur participation à des actes de corruption, ajoute la déclaration de Blinken. Elle ne mentionne pas sa sœur Sarah, sa partenaire commerciale sur plusieurs projets.

"C'est une nouvelle choquante pour le pays", a déclaré la sénatrice de l'opposition Esperanza Martinez lors d'une interview téléphonique, critiquant le bureau du procureur général pour ne pas avoir pris de mesures.

"Cela doit marquer un avant et un après pour la justice paraguayenne", a-t-elle ajouté.