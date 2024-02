Plus d'un mois avant l'attaque meurtrière d'un drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a cherché à rassurer les troupes américaines sur la capacité de l'armée à résister aux attaques des militants soutenus par l'Iran.

Dans un discours inédit prononcé le 20 décembre devant des marins à bord du porte-avions Gerald R. Ford, M. Austin a déclaré que la principale raison pour laquelle les militants avaient échoué jusqu'à présent était qu'ils "n'étaient pas très bons dans ce qu'ils faisaient".

"Chaque jour, les mandataires iraniens tirent sur nos troupes en Irak et en Syrie. Ils n'ont pas été efficaces du tout pour deux raisons : Premièrement, ils ne sont pas très bons dans ce qu'ils font", a déclaré M. Austin à l'équipe.

"Mais deuxièmement, nous avons fait beaucoup de choses pour nous assurer que nous disposions d'une protection adéquate de nos forces [...]. Un jour ou l'autre, comme nous le savons tous, ils peuvent avoir de la chance et blesser l'un de nos soldats. Mais nous resterons vigilants et veillerons à ce que cela ne se produise pas".

À la suite de cette attaque de drone, l'administration du président Joe Biden s'est engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les troupes américaines de l'escalade de la violence au Moyen-Orient, où des militants alliés à l'Iran leur tirent dessus en Irak, en Syrie, en Jordanie et au large des côtes du Yémen, dans la mer Rouge.

Toutefois, d'anciens et d'actuels responsables américains ont déclaré à Reuters que le succès périodique des attaques des militants était peut-être inévitable, étant donné le nombre de drones, de roquettes et de missiles tirés sur les troupes américaines et le fait que les défenses des bases ne peuvent pas, de manière réaliste, être totalement efficaces 100 % du temps.

Les experts mettent également en garde contre une sous-estimation des militants soutenus par l'Iran, même si la plupart de leurs attaques échouent.

Charles Lister, du Middle East Institute, basé à Washington, rappelle que l'ancien président Barack Obama avait qualifié l'État islamique d'équipe junior en 2014, alors même que le groupe gagnait en puissance.

Suggérer, à la manière d'Obama, que "ce n'est qu'une équipe de juniors" et que nous pouvons nous contenter de rire et d'encaisser les coups en sachant qu'il ne se passe rien de grave est profondément naïf", a déclaré M. Lister. "Ces groupes ont mené des attaques transnationales sophistiquées et ont un passé très meurtrier contre les troupes américaines.

Pourtant, les commandants américains ont l'habitude de faire bonne figure devant leurs troupes. Le général Austin est un général quatre étoiles à la retraite qui a servi sur le terrain en Irak et qui a lui-même essuyé des tirs.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Pentagone, le général de division Patrick Ryder, a déclaré que M. Austin était indigné et profondément attristé par la mort des soldats en Jordanie et qu'il n'avait "pas d'autre priorité que de protéger nos forces et de prendre soin de notre peuple".

TRAGIQUE, MAIS PRÉVISIBLE

Au 7 février, plus de 168 attaques avaient été perpétrées contre les troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie depuis que les tensions au Moyen-Orient se sont accrues en octobre avec le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Ces attaques ont fait 143 blessés, dont deux très gravement et neuf gravement.

L'attaque la plus grave a eu lieu le 28 janvier, lorsqu'un drone a percuté une base américaine appelée Tower 22, à la frontière jordanienne avec la Syrie, tuant le sergent William Jerome Rivers, le spécialiste Kennedy Ladon Sanders et la spécialiste Breonna Alexsondria Moffett.

Un haut responsable de l'armée américaine, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a qualifié cette attaque de "tragique, malchanceuse - mais prévisible".

"Parce que c'est la nature même du combat. Ce n'est pas un environnement aseptisé où l'on peut atteindre la perfection" en se défendant, a déclaré l'ancien responsable.

Le général Daniel Hokanson, chef de la Garde nationale américaine, dont les troupes stationnées à la tour 22 ont été blessées, a déclaré aux journalistes jeudi que l'armée s'efforçait de veiller à ce que les troupes disposent de moyens de défense pour réduire les risques.

"Malheureusement, aucun système n'est efficace à 100 %", a déclaré M. Hokanson.

PAS UNE FRAPPE SOPHISTIQUÉE

Alors que l'armée américaine poursuit son enquête, des responsables américains ont déclaré à Reuters que plusieurs facteurs ont pu contribuer à l'échec des défenses américaines sur la base éloignée de Jordanie.

Le plus important, selon eux, est la faible altitude à laquelle le drone volait lorsqu'il s'est approché de la tour 22.

Mais les responsables affirment qu'il ne semble pas que les militants aient fait quelque chose de particulièrement sophistiqué ce dimanche matin, comme faire coïncider l'approche du drone avec l'arrivée d'un drone américain pour confondre les défenses américaines.

Au lieu de cela, certains responsables américains ont conclu que le succès de l'attaque du 28 janvier se résumait à une question de probabilité : lancez suffisamment de munitions sur des cibles bien défendues et certaines finiront par passer.

L'attaque militante - qui, selon le Pentagone, portait les "empreintes" du Kataib Hezbollah, basé en Irak - a donné lieu à une vague de frappes de représailles américaines en Irak et en Syrie, liées aux Gardiens de la révolution iraniens (IRGC) et aux milices qu'ils soutiennent. Une frappe de drone à Bagdad a notamment tué mercredi un commandant des Kataib Hezbollah.

Le porte-parole du Pentagone, M. Ryder, a déclaré à Reuters que l'armée américaine continuait à "prendre les mesures nécessaires pour protéger nos forces qui servent en cas de danger, et à réévaluer en permanence nos mesures de protection des forces". Il n'a pas donné de détails sur d'éventuels ajustements des défenses américaines, invoquant la sécurité opérationnelle.

Les détracteurs de l'approche de l'administration Biden soulignent que les frappes de représailles ne constituent pas une pression suffisante sur Téhéran, qui soutient ces groupes et qui, selon certains responsables actuels et anciens, pourrait leur donner l'ordre de cesser leurs activités. Certains républicains du Congrès ont fait pression pour que les États-Unis frappent les forces iraniennes, y compris sur le sol iranien, ce à quoi l'administration Biden s'est opposée par crainte d'entraîner directement l'Iran dans une guerre plus vaste.

"L'Iran peut mettre fin à ces attaques s'il le souhaite", a déclaré l'ancien responsable militaire américain.

Mais, a-t-il ajouté, "pourquoi le ferait-il ? Notre réponse ne leur fait pas de mal".