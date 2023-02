Les États-Unis sont "déçus" par le nouveau décret mexicain sur le maïs OGM - secrétaire d'État à l'agriculture

"Les États-Unis croient et adhèrent à un système commercial fondé sur la science et les règles et restent déterminés à prévenir les perturbations du commerce agricole bilatéral et les dommages économiques aux producteurs américains et mexicains", a déclaré le secrétaire à l'Agriculture Tom Vilsack dans un communiqué.

Le ministère mexicain de l'économie a déclaré lundi qu'il supprimait l'échéance de janvier 2024 pour mettre fin à ses importations de maïs GM utilisé pour nourrir les animaux. Le pays achète chaque année aux États-Unis environ 17 millions de tonnes de maïs jaune, essentiellement génétiquement modifié, pour l'alimentation animale.

Le Mexique interdira toujours l'utilisation de maïs GM pour la consommation humaine, comme la farine, la pâte ou la tortilla fabriquées à partir de ce grain. Environ 20 % des importations mexicaines de maïs en provenance des États-Unis sont constituées de maïs blanc destiné aux produits alimentaires.

Il poursuivra toujours son projet d'interdire les importations de l'herbicide glyphosate, avec une période de transition en vigueur jusqu'au 31 mars 2024.

Lors d'une réunion en janvier avec des responsables mexicains, le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a déclaré qu'il envisageait de prendre des mesures dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) au sujet de ce différend, qui menace des milliards de dollars d'échanges de maïs.

"Nous examinons attentivement les détails du nouveau décret et nous avons l'intention de travailler avec l'USTR pour garantir que notre engagement fondé sur la science et les règles reste ferme", a déclaré M. Vilsack mardi.

L'USTR n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis avaient donné au gouvernement mexicain jusqu'à mardi pour expliquer la science derrière ses interdictions proposées.

La National Corn Growers Association, un groupe industriel américain, a exprimé son inquiétude quant au décret de lundi.

"Le fait de pointer du doigt le maïs - notre principale exportation agricole vers le Mexique - et d'accélérer l'interdiction d'importation de nombreuses utilisations de qualité alimentaire fait de l'USMCA une lettre morte, à moins qu'il ne soit appliqué", a déclaré le président du groupe, Tom Haag.