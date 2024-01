Le Pentagone a fait preuve vendredi d'un optimisme prudent quant à l'incapacité des Houthis, soutenus par l'Iran, à reproduire le type d'attaques complexes qu'ils ont récemment menées en mer Rouge. Un haut responsable du Pentagone a révélé que les frappes de la nuit avaient touché près de 30 sites au Yémen.

Des avions de guerre, des navires et un sous-marin américains et britanniques ont lancé des frappes dans tout le Yémen en représailles contre les forces houthies qui, depuis des mois, attaquent les navires de la mer Rouge, ce que les combattants soutenus par l'Iran considèrent comme une riposte à la guerre de Gaza.

Le lieutenant général américain Douglas Sims, directeur de l'état-major interarmées, a déclaré aux journalistes que 28 sites avaient été frappés, avec plus de 150 munitions.

"Je sais que nous avons dégradé leur capacité", a déclaré M. Sims. "Je ne pense pas qu'ils puissent agir de la même manière que l'autre jour. Mais nous verrons", a-t-il ajouté.

M. Sims faisait référence à une attaque menée mardi par le groupe soutenu par l'Iran, qui a conduit les forces navales américaines et britanniques à abattre 21 missiles et drones tirés depuis le Yémen. Il s'agit de l'attaque la plus importante menée à ce jour par le groupe dans la région.

Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen depuis près de dix ans, ont déclaré que cinq de leurs combattants avaient été tués dans 73 frappes aériennes au total. Ils ont promis de riposter et de poursuivre leurs attaques contre les navires, qui, selon eux, visent à soutenir les Palestiniens contre Israël.

M. Sims a déclaré que Washington s'attendait à ce que les Houthis tentent de riposter, ajoutant que le groupe avait tiré un missile balistique antinavire plus tôt dans la journée en mer Rouge. Le missile n'a touché aucun navire.

Le centre d'information britannique sur les opérations commerciales maritimes a déclaré avoir reçu des informations faisant état de l'atterrissage d'un missile en mer à environ 500 mètres d'un navire, à quelque 90 milles nautiques au sud-est du port yéménite d'Aden.

Bien qu'une évaluation des dommages causés par les frappes soit en cours, M. Sims a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un grand nombre de victimes car les cibles comprenaient des zones rurales.