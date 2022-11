Les États-Unis sont profondément préoccupés par le sort de Whelan, un Américain emprisonné en Russie -White House

Kirby a abordé la question après que la famille de Whelan a déclaré cette semaine qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Paul Whelan, un ancien Marine, depuis le 23 novembre, mais qu'elle avait obtenu des informations selon lesquelles il avait été déplacé à l'hôpital de la prison.

Whelan, qui détient des passeports américain, britannique, canadien et irlandais, a été détenu en Russie en décembre 2018 et condamné deux ans plus tard pour espionnage.

"Nous avons essayé d'obtenir plus d'informations sur l'état de M. Whelan et sur l'endroit où il se trouve. ... Malheureusement, nous n'avons pas de mise à jour spécifique sur l'endroit où il se trouve ou sur l'état dans lequel il se trouve", a déclaré Kirby aux journalistes.

"Cela nous inquiète profondément et nous partageons certainement l'anxiété et l'inquiétude de la famille Whelan".

Les diplomates américains à Moscou s'efforcent d'obtenir des détails sur ce qui se passe avec Whelan, a dit M. Kirby.

"Mais oui, nous sommes profondément préoccupés par le manque d'informations et l'absence de contact de la part de Paul", a-t-il ajouté.

Whelan purge une peine de 16 ans dans la région russe de Mordovie pour les accusations d'espionnage, qu'il nie.

La famille Whelan a déclaré dans des déclarations cette semaine qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Paul depuis le 23 novembre et qu'elle avait reçu des messages peu clairs du personnel de la prison indiquant qu'il avait été transféré à l'hôpital de la prison.

Le personnel de la colonie pénitentiaire a déclaré que Paul avait été transféré à l'hôpital de la prison le 17 novembre, un jour après une visite de diplomates américains et irlandais, a déclaré son frère David Whelan. Paul avait parlé à ses parents tous les jours du 17 au 23 et n'avait pas mentionné le déménagement, a déclaré David Whelan dans un e-mail mercredi.

La famille n'a pas eu de nouvelles de lui depuis, y compris le 24 novembre, jour férié de Thanksgiving.

"Paul a normalement appelé les jours fériés et il a manqué à la fois Thanksgiving et l'anniversaire de notre père maintenant. C'est très inhabituel", a déclaré David Whelan.

Lors de son transfert à l'hôpital de la prison dans le passé, son frère avait toujours mentionné le déménagement dans ses appels téléphoniques, a déclaré David Whelan.

Les États-Unis discutent avec la Russie d'un accord visant à libérer Whelan et la star américaine du basket Brittney Griner emprisonnée, mais les responsables américains ont déclaré que la Russie n'avait fourni de "réponse sérieuse" à aucune des propositions de Washington.

Griner a été emmenée ce mois-ci dans une colonie pénitentiaire russe pour y purger une peine de neuf ans pour trafic de drogue après avoir été arrêtée en février avec des cartouches de vape contenant de l'huile de cannabis. Elle a déclaré lors de son procès qu'elle les utilisait pour soulager la douleur de blessures sportives et qu'elle n'avait pas l'intention d'enfreindre la loi.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a confirmé mercredi que les agents consulaires américains ont vu Whelan pour la dernière fois le 16 novembre.

"Nous n'avons pas eu de contact depuis lors et nous l'avons demandé. Nous la poursuivons chaque jour", a-t-il déclaré dans une interview accordée à MSNBC.