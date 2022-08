Les États-Unis sont "très préoccupés" par les informations selon lesquelles le Rwanda soutient les rebelles au Congo, déclare M. Blinken.

Blinken, s'exprimant lors d'une visite à Kinshasa avant un voyage au Rwanda, a appelé toutes les parties à cesser tout soutien ou toute coopération avec le M23 ou d'autres groupes armés non étatiques.

M. Blinken a déclaré que le conflit dans l'est du Congo était au centre de sa rencontre avec le président congolais Felix Tshisekedi mardi et serait au centre de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame mercredi.

L'insurrection du M23 fait partie des retombées du génocide de 1994 au Rwanda. Le groupe s'est formé en 2012 en prétendant défendre les Tutsis congolais, l'ethnie de Kagame, contre les milices hutues.

Depuis mai, le M23 a mené son offensive la plus soutenue depuis des années, tuant des dizaines de personnes et déplaçant des dizaines de milliers de personnes. En juillet, il contrôlait un territoire au Congo presque trois fois plus grand qu'en mars, selon un groupe d'experts de l'ONU.

Le Rwanda a précédemment nié les accusations du gouvernement congolais selon lesquelles il soutient le M23 et qu'il a envoyé des troupes dans le pays. Le M23 a nié recevoir un soutien rwandais.

Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, M. Blinken a déclaré qu'il avait également discuté des réformes du secteur minier congolais et des préoccupations des États-Unis concernant la mise aux enchères de blocs d'exploration pétrolière et gazière à proximité de zones sensibles de forêt tropicale et de zones humides.

Mardi, le Congo a accepté de mettre en place un groupe de travail avec les Etats-Unis pour discuter de l'impact environnemental des ventes aux enchères.

Lutundula a déclaré à propos des blocs pétroliers et gaziers que le Congo devait trouver un équilibre entre la nécessité de soutenir sa population et son économie et son engagement à protéger l'environnement.

"Nous restons fermes sur cet engagement", a-t-il déclaré.