Les Etats-Unis soulagés alors que la Chine semble tenir compte des avertissements sur la Russie

Ces derniers jours, des responsables américains ont déclaré à Reuters qu'ils restaient méfiants quant au soutien que la Chine apporte depuis longtemps à la Russie en général, mais que le soutien militaire et économique dont ils s'inquiétaient ne s'est pas concrétisé, du moins pour l'instant. Ce soulagement intervient à un moment charnière.

Le président Joe Biden se prépare à un voyage en Asie à la fin du mois, dominé par la question de savoir comment faire face à la montée de la Chine, et son administration va bientôt publier sa première stratégie de sécurité nationale concernant l'émergence de la Chine en tant que grande puissance.

"Nous n'avons pas vu la RPC fournir un soutien militaire direct à la guerre de la Russie contre l'Ukraine ou s'engager dans des efforts systématiques pour aider la Russie à échapper à nos sanctions", a déclaré à Reuters un responsable de l'administration Biden, faisant référence à la République populaire de Chine.

"Nous continuons à surveiller la RPC et tout autre pays susceptible de fournir un soutien à la Russie ou d'échapper d'une autre manière aux sanctions des États-Unis et de nos partenaires."

En plus de se garder de soutenir directement l'effort de guerre de la Russie, la Chine a évité de conclure de nouveaux contrats entre ses raffineurs de pétrole d'État et la Russie, malgré des remises importantes. En mars, son groupe public Sinopec a suspendu les discussions concernant un investissement pétrochimique majeur et une entreprise de commercialisation de gaz en Russie.

Le mois dernier, l'envoyé américain aux Nations Unies a salué les abstentions de la Chine lors des votes de l'ONU visant à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme une "victoire", soulignant comment le jeu d'équilibriste imposé par Pékin entre la Russie et l'Occident pourrait être le meilleur résultat pour Washington.

Pourtant, la Chine a refusé de condamner les actions de la Russie en Ukraine et a critiqué les sanctions occidentales radicales contre Moscou.

Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine a également bondi au premier trimestre, et les deux pays ont déclaré un partenariat "sans limites" en février.

Lundi, l'ambassade de Pékin à Washington a publié un bulletin d'information de 30 pages accusant les États-Unis de répandre des "faussetés" pour discréditer la Chine au sujet de l'Ukraine, notamment par le biais d'une fuite dans la presse en mars selon laquelle la Russie avait demandé l'aide militaire de la Chine. L'ambassade a fait observer que les responsables américains avaient depuis déclaré n'avoir vu aucune preuve que la Chine apportait un tel soutien.

GRAPHIQUE : Le commerce de la Chine avec la Russie

M. Biden lui-même n'a pas parlé de l'aide de la Chine à la Russie depuis qu'il a déclaré aux journalistes à Bruxelles, le 24 mars, que lors d'un appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, il "s'est assuré qu'il comprenait les conséquences."

La semaine dernière, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré à la commission des affaires étrangères du Sénat que la Chine devait faire face au "risque important pour sa réputation" d'être l'alliée de la Russie et que "pour l'instant, nous ne voyons pas de soutien significatif de la Chine aux actions militaires de la Russie".

M. Biden se rendra à Tokyo et à Séoul dans ce qui sera son premier voyage en Asie en tant que président - un voyage qui ne comprendra pas d'arrêt en Chine. Il rencontrera également les dirigeants indiens et australiens lors d'une réunion du "Quad" à Tokyo.

La Chine a fait de la Russie un élément clé de sa stratégie de politique étrangère pour contrer l'Occident. Les assistants de M. Biden craignaient que Xi n'envisage de fournir un soutien direct au président russe Vladimir Poutine alors que sa campagne en Ukraine subissait de sérieux revers, a déclaré un responsable américain.

Ils ont été encouragés par le fait que cela ne s'est pas produit jusqu'à présent, mais Washington et ses alliés continuent de surveiller de près le niveau d'assistance, a déclaré le fonctionnaire.

Bonnie Glaser, experte de l'Asie au German Marshall Fund of the United States, a déclaré que les avertissements sévères des États-Unis et de l'Union européenne ont porté leurs fruits jusqu'à présent.

"Le message a été cohérent : si la Chine agit de la sorte, elle devra faire face à de graves conséquences. Il semble que jusqu'à présent, les Chinois ne l'aient pas fait. Il est possible que les Chinois aient prévu de fournir une assistance militaire et qu'ils aient changé d'avis", a-t-elle déclaré.

Toutefois, les responsables américains restent préoccupés par le refus de la Chine de condamner les actions de la Russie en Ukraine et par le fait qu'elle continue, selon eux, à répéter la désinformation russe.

La secrétaire d'Etat adjointe Wendy Sherman a déclaré le 21 avril que Pékin avait "à plusieurs reprises établi de fausses équivalences entre la guerre d'agression de la Russie et les actions d'autodéfense de l'Ukraine".

Elle a ajouté : "Soyons clairs, la Chine fait déjà des choses qui n'aident pas cette situation."