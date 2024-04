Lors d'une réunion avec des responsables chinois, des fonctionnaires américains ont soulevé jeudi des questions relatives au commerce et à l'accès au marché ayant un impact sur les entreprises et les travailleurs américains, a indiqué le ministère américain du commerce, ajoutant que les sujets de discussion incluaient les flux de données transfrontaliers et la transparence réglementaire.

Il s'agissait de la première réunion d'un groupe de travail sur les questions commerciales créé l'année dernière. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Sandra Maler)