Lors d'une réunion avec des responsables chinois jeudi, les autorités américaines ont soulevé des questions commerciales et d'accès au marché concernant les entreprises américaines, a indiqué le ministère américain du Commerce, les flux de données transfrontaliers et la transparence réglementaire figurant parmi les sujets abordés.

Washington s'inquiète depuis des années auprès de Pékin des restrictions d'accès au marché chinois pour les entreprises américaines.

La réunion de jeudi, la première entre un groupe de travail sur les questions commerciales créé l'année dernière, était dirigée par la sous-secrétaire américaine au commerce international, Marisa Lago, et le vice-ministre chinois du commerce, Wang Shouwen.

Mme Lago "a également fait part de ses vives inquiétudes concernant la surcapacité croissante dans une série de secteurs industriels chinois qui ont un impact sur les travailleurs et les entreprises des États-Unis", a déclaré le ministère du commerce dans un communiqué.

Les responsables américains et chinois ont maintenu les lignes de communication ouvertes au cours des derniers mois. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus par téléphone mardi, pour la première fois depuis leur rencontre en novembre.

Lors de cet appel, M. Xi et M. Biden ont discuté des efforts déployés par les États-Unis pour empêcher l'exportation vers la Chine de certaines technologies américaines, notamment les semi-conducteurs avancés. M. Xi a averti M. Biden que les États-Unis "ne réduisent pas les risques, mais en créent" en supprimant le développement commercial et technologique de la Chine et en ajoutant de nouvelles entités aux listes de sanctions américaines.

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden avait fait part à M. Xi de ses préoccupations concernant ce que Washington a qualifié de "politiques commerciales déloyales et de pratiques économiques non commerciales" de la Chine.