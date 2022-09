Les États-Unis sous-estiment gravement les conséquences du CO2 - étude

Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre principalement responsable du réchauffement de la planète et affecte donc négativement le bien-être humain. Les économistes américains appellent cela le "coût social" et ils le calculent en dollars, en tenant compte de répercussions telles que les changements de productivité agricole, les dommages causés par l'élévation du niveau de la mer et la détérioration de la santé humaine.

Les États-Unis évaluent actuellement ce coût à environ 51 dollars par tonne métrique - un chiffre qui remonte à l'administration Obama, ajusté en fonction de l'inflation. Mais dans une recherche publiée jeudi dans la revue Nature, une équipe de scientifiques américains affirme que la réalité de ces dommages est probablement bien plus importante, à 185 dollars par tonne.

C'est important car "des estimations plus élevées du coût social motivent une atténuation plus ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre", a déclaré le co-auteur Brian Prest, économiste à l'organisation à but non lucratif Resources for the Future.

Le gouvernement fédéral américain s'appuie sur le chiffre du coût social pour élaborer des normes relatives aux émissions des véhicules et des centrales électriques et à l'efficacité énergétique des appareils. Il est également utilisé comme base pour les crédits d'impôt fédéraux sur la capture et le stockage du carbone, les paiements de crédits d'émission zéro pour les générateurs nucléaires et dans la législation fédérale proposée sur la taxe carbone.

Mais un rapport de 2017 des Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis a reproché au gouvernement fédéral d'utiliser des recherches dépassées pour calculer les conséquences des émissions de gaz à effet de serre.

L'estimation du coût social du gouvernement s'est appuyée sur d'anciens modèles climatiques qui ont généré des changements de température mondiale incompatibles avec ceux prédits par des modèles de systèmes terrestres plus sophistiqués, selon l'étude de Nature. L'estimation ne tenait pas compte non plus d'un nombre croissant de recherches sur la façon dont le changement climatique devrait affecter le bien-être humain, ajoute-t-elle.

LES GÉNÉRATIONS FUTURES

L'administration Trump a ensuite réduit l'estimation du coût social à moins de 10 dollars par tonne métrique. Cela a permis aux agences fédérales de réduire les normes d'économie de carburant.

L'année dernière, le président américain Joe Biden a rétabli le coût social de 51 $ de l'ère Obama à titre de mesure temporaire et a rétabli le groupe de travail interagences sur les coûts sociaux des gaz à effet de serre.

Les membres du groupe de travail n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Ils devraient publier une estimation actualisée des coûts sociaux plus tard cette année.

Prest et ses collègues espèrent que le gouvernement tiendra compte de leurs recherches, qui s'appuient sur des projections socio-économiques améliorées, des modèles climatiques, des évaluations de l'impact climatique et l'actualisation économique, ou la valeur que les chercheurs d'aujourd'hui accordent aux coûts encourus par les générations futures.

"Plus le coût social du carbone est élevé, mieux les générations futures se porteront", a déclaré Jim Krane, expert en politique énergétique à l'université Rice au Texas.

Bien que d'autres pays, dont l'Allemagne, le Canada et le Mexique, utilisent également un coût social du CO2 dans leurs décisions politiques, "les États-Unis sont les plus grands utilisateurs du coût social du CO2", a déclaré Prest.

Le Canada fixe actuellement le prix des émissions de CO2 à 50 $ CAD par tonne métrique - un prix inférieur à celui des États-Unis. Toutefois, le gouvernement canadien reconnaît qu'il s'agit d'une sous-estimation et affirme qu'il est "déterminé à réviser le coût social du carbone".

"Nous poussons et demandons certainement aux autres pays d'envisager des systèmes de tarification de la pollution", a déclaré Oliver Anderson, porte-parole du ministre canadien de l'Environnement Steven Guilbeault.

L'agence environnementale allemande évalue le coût social du CO2 à 180 euros (178,92 $) par tonne métrique d'émissions.

(1 $ = 1,0060 euros)