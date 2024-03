Les États-Unis soutiennent l'examen par les Nations unies de l'incident lié à l'aide humanitaire survenu à Gaza la semaine dernière, au cours duquel des dizaines de personnes ont été tuées, a déclaré lundi le département d'État américain.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que les forces israéliennes avaient abattu jeudi plus de 100 Palestiniens qui attendaient une livraison d'aide. Certains survivants blessés ont également déclaré que les forces israéliennes leur avaient tiré dessus alors qu'ils se précipitaient pour obtenir de la nourriture pour leurs familles. Israël a imputé ces décès à la foule qui entourait les camions d'aide, affirmant que les victimes avaient été piétinées ou écrasées.

La pression s'est accrue sur Israël à propos de ces meurtres, qui ont été largement condamnés, et plusieurs pays ont soutenu l'appel des Nations unies en faveur d'une enquête. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la situation nécessiterait une enquête indépendante efficace.

CITATIONS

"J'ai noté que l'ONU envoie du personnel dans les hôpitaux pour examiner la nature des blessures afin de déterminer si un petit nombre de personnes ont été tuées par des coups de feu ou si un plus grand nombre a été tué ou si les morts ont été écrasés par des camions lors des événements horribles qui se sont produits", a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'État, à la presse lundi.

"Il semble donc que l'ONU procède au moins à sa propre évaluation de ce qui s'est passé et nous la soutenons dans cette démarche.

CONTEXTE

Le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, faisant 1 200 morts selon les chiffres israéliens. Depuis, Israël a attaqué militairement la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, et a bombardé la minuscule enclave, tuant plus de 30 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé local.

La majeure partie de Gaza a été rasée lors de l'offensive israélienne, et la quasi-totalité de ses 2,3 millions d'habitants a été déplacée et se trouve au bord de la famine. L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide d'État devant la Cour mondiale. Israël nie cette allégation et affirme qu'il agit en état de légitime défense.