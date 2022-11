Les États-Unis soutiennent le droit de manifester pacifiquement en Chine

La police chinoise a renforcé lundi la sécurité sur les sites des manifestations du week-end à Shanghai et à Pékin, après que des foules dans ces villes et dans d'autres villes chinoises et des dizaines de campus universitaires ont fait une démonstration de désobéissance civile sans précédent depuis que le dirigeant Xi Jinping a pris le pouvoir il y a dix ans.

"Nous disons depuis longtemps que tout le monde a le droit de protester pacifiquement, ici aux États-Unis et dans le monde entier. Cela inclut la RPC (République populaire de Chine)", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué.

"Nous pensons qu'il sera très difficile pour la République populaire de Chine d'être en mesure de contenir ce virus par le biais de sa stratégie zéro-COVID", a déclaré le porte-parole, ajoutant que les États-Unis se concentraient sur "ce qui fonctionne" pour combattre le virus, notamment en augmentant les taux de vaccination.

Pékin et Washington ont traité la propagation de la pandémie de coronavirus de manière très différente, une division qui a remodelé la compétition entre les deux premières économies du monde.

La politique du zéro COVID de Pékin a permis de maintenir le nombre officiel de décès en Chine à quelques milliers, contre plus d'un million aux États-Unis, mais au prix du confinement de plusieurs millions de personnes à de longues périodes chez elles. Cela a infligé des perturbations et des dommages considérables à l'économie chinoise.

Au début de la pandémie, la rivalité entre les deux pays s'est manifestée lorsqu'ils ont cherché à renforcer l'influence géopolitique de leur pays par la distribution de vaccins.

La réaction contre les restrictions du COVID constitue un revers pour les efforts de la Chine visant à éradiquer le virus, qui infecte un nombre record de personnes après que des pans entiers de la population aient sacrifié leurs revenus, leur mobilité et leur santé mentale pour empêcher sa propagation.

Au cours de son mandat, Xi a supervisé la répression de la dissidence et l'expansion d'un système de surveillance sociale de haute technologie qui a rendu les protestations plus difficiles et plus risquées.