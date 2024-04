WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Les Etats-Unis ont transféré la semaine dernière à l'Ukraine des milliers d'armes d'infanterie et plus de 500.000 obus saisis il y a plus d'un an à bord de navires "apatrides" affrétés par l'Iran à destination des rebelles houthis du Yémen, a déclaré mardi l'armée américaine.

Ces armes, dont 5.000 fusils d'assaut Kalachnikov, des mitrailleuses, des fusils et des lance-grenades, ont été envoyées à Kyiv le 4 avril dernier et "constituent un matériel suffisant pour équiper" une brigade de plusieurs milliers d'hommes, a précisé le Commandement central (Centcom) dans un communiqué diffusé sur la plate-forme X.

L'assistance militaire américaine à l'Ukraine est bloquée au Congrès par le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, qui refuse d'organiser un vote sur l'octroi à Kyiv d'une aide de 60 milliards de dollars. (Jonathan Landay, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)