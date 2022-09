Les États-Unis travaillent avec l'ONU sur les plaintes relatives à l'exportation d'aliments et d'engrais de la Russie

Les Nations Unies, la Turquie, l'Ukraine et la Russie se sont entendues le 22 juillet sur ce qui a été décrit par le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, comme un accord global visant à relancer les exportations de céréales et d'engrais de l'Ukraine en mer Noire et à faciliter les expéditions russes.

"Nous ne constatons aucune perturbation dans la capacité de la Russie à envoyer des denrées alimentaires sur les marchés", a déclaré aux journalistes James O'Brien, chef du Bureau de coordination des sanctions du Département d'État. "Les engrais atteignent toujours les marchés au même rythme que d'habitude".

Alors que les États-Unis et d'autres pays ont souligné que les aliments et les engrais russes ne sont pas soumis aux sanctions imposées à la suite de l'invasion de son voisin par Moscou le 24 février, la Russie a affirmé qu'il y avait eu un effet de refroidissement sur ses exportations.

"Les plaintes, je pense, ne sont qu'un exemple de désinformation", a déclaré M. O'Brien.

Washington "travaille de bonne foi", a déclaré M. O'Brien, mais a affirmé que la Russie n'a pas besoin de l'accord car "elle a accès aux marchés par d'autres moyens".

M. O'Brien a déclaré que les États-Unis feraient "tout ce qui est en leur pouvoir" pour répondre aux plaintes spécifiques et que "la Russie et les Nations unies sont en train de s'engager sur certaines demandes spécifiques qu'elle a dans le cadre de l'accord des Nations unies et je pense que nous verrons des progrès dans ce domaine au cours des prochaines semaines."

De hauts responsables de l'ONU et de la Russie se sont rencontrés à Genève mercredi pour discuter des plaintes de la Russie. Les Nations Unies ont qualifié les discussions de positives et très constructives.

M. O'Brien a déclaré que les Nations Unies avaient négocié un moyen pour les États-Unis de s'entretenir avec certaines des entreprises russes au sujet de préoccupations spécifiques.

"Nous ferons ce qu'il faut pour faire comprendre à chaque acteur commercial qu'il est autorisé à acheter de la nourriture et des engrais russes", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que jusqu'à présent, Washington n'a dû émettre qu'une seule lettre dite de confort pour faire comprendre qu'une transaction était autorisée.

Moscou affirme que les sanctions logistiques et les restrictions imposées aux navires russes pour entrer dans les ports occidentaux ou pour obtenir une assurance limitent l'accès de la Russie aux marchés mondiaux. Elle affirme que l'assouplissement de ces restrictions faisait partie de l'accord d'exportation.

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué l'accord mercredi, affirmant que l'Ukraine exportait des aliments et des engrais vers l'Union européenne et la Turquie plutôt que vers les pays pauvres. Le pacte autorisant les exportations de l'Ukraine doit être renouvelé en novembre.

Les Nations unies ont déclaré que 30 % des céréales et autres denrées alimentaires qui avaient quitté l'Ukraine dans le cadre de l'accord jusqu'à présent étaient destinées à des pays à revenu faible ou moyen inférieur.