Les États-Unis triplent leurs dépenses de reforestation pour lutter contre les incendies de forêt

Le financement de la reforestation par le Service forestier américain a augmenté à plus de 100 millions de dollars cette année, dans le cadre des mesures visant à planter plus d'un milliard d'arbres en une décennie en vertu du paquet d'infrastructures du président Joe Biden, a déclaré le ministère de l'Agriculture (USDA) dans un communiqué.

Les incendies de forêt aux États-Unis sont désormais si féroces qu'ils incinèrent des peuplements entiers et leurs graines, laissant les forêts incapables de se régénérer sans replantation, a déclaré le chef du service forestier américain (USFS), Randy Moore.

"Nous n'avons plus d'arbres qui reviennent, nous avons des broussailles qui reviennent", a déclaré Moore. "Nous avons l'occasion de remédier à ce que nous avons vu se produire depuis un certain temps."

La campagne de reboisement est la plus importante aux États-Unis depuis les années 1930, lorsque des milliards d'arbres ont été plantés dans le cadre des programmes de travail du New Deal, a déclaré David Lytle, directeur de la gestion des forêts et des parcours et de l'écologie de la végétation de l'USDA.

La superficie annuelle moyenne des feux de forêt aux États-Unis a environ triplé depuis les années 1980, lorsque le budget de reboisement de l'USFS était plafonné à 30 millions de dollars. Avant cette année, l'agence répondait à environ 6 % des besoins de reboisement, dont 80 % sont dus aux incendies de forêt, selon les données de l'USDA.

Les biologistes forestiers affirment que le nouveau budget de reboisement, fixé dans le cadre de la loi REPLANT du projet de loi sur les infrastructures, doit encore augmenter pour faire face à l'arriéré et aux nouveaux incendies.

L'USDA a déclaré qu'il s'attendait à une "augmentation significative" des dépenses dans les années à venir, sans donner plus de détails.

"Il faudra peut-être une autre loi ou un autre amendement REPLANT qui quadruple ou décuple encore cette valeur pour que nous puissions faire les choses correctement et ne pas les faire comme un jeu de rattrapage", a déclaré Owen Burney, directeur de la plus grande pépinière du Sud-Ouest au Nouveau-Mexique.

Le Forest Service compte sur les pépinières partenaires comme celle de Burney pour augmenter la production de semis, selon les responsables de l'agence. Les pépinières de l'USFS produisent environ 30 millions de semis par an.