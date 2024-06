Les États-Unis tentent d'éviter une plus grande guerre entre Israël et le mouvement libanais Hezbollah, a déclaré mardi l'envoyé américain Amos Hochstein, à la suite d'une escalade des tirs transfrontaliers entre les ennemis le long de la frontière sud du Liban.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, échange des coups de feu avec Israël depuis huit mois, parallèlement à la guerre de Gaza. La semaine dernière, le groupe a tiré les plus grandes volées de roquettes et de drones des hostilités sur des sites militaires israéliens, après qu'une frappe israélienne a tué le commandant le plus haut gradé.

M. Hochstein, envoyé spécial du président américain Joe Biden, a déclaré qu'il avait été dépêché au Liban immédiatement après un bref voyage en Israël en raison de la gravité de la situation.

"Nous avons assisté à une escalade au cours des dernières semaines. Et ce que le président Biden veut faire, c'est éviter une nouvelle escalade vers une guerre plus importante", a déclaré M. Hochstein mardi.

Il a rencontré le chef de l'armée libanaise plus tôt dans la matinée et s'est adressé aux journalistes après une réunion avec le président du parlement, Nabih Berri, qui dirige le mouvement armé Amal, allié au Hezbollah et qui a également tiré des roquettes sur Israël au cours des derniers mois.

Les États-Unis et la France déploient des efforts diplomatiques pour obtenir une fin négociée des hostilités le long de la frontière libanaise. Le Hezbollah affirme qu'il ne cessera pas ses attaques tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Mardi, M. Hochstein a exhorté le Hamas à accepter une proposition de cessez-le-feu à Gaza soutenue par les États-Unis, qui, selon lui, "offre également l'occasion de mettre fin au conflit de part et d'autre de la Ligne bleue", en référence à la ligne de démarcation entre le Liban et Israël, où certaines parties de la frontière internationale sont contestées.

M. Hochstein doit également rencontrer le Premier ministre libanais intérimaire, M. Najib Mikati, mardi.