Les Etats-Unis veulent renforcer leurs liens économiques avec Taïwan, dit Sullivan

A BORD D'AIR FORCE ONE (Reuters) - Les Etats-Unis souhaitent renforcer leur partenariat économique avec Taïwan, notamment en matière de technologie de pointe, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan.

Le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon pour y participer à un sommet du groupe "Quad" réunissant les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Les questions de sécurité régionale, notamment les relations avec la Chine, qui considère Taïwan comme une province rebelle, seront une priorité de cette réunion.

"Nous ne voulons pas assister à des modifications unilatérales du statu quo et nous ne souhaitons assurément pas assister à une agression militaire. Et nous voulons que ce message n'émane pas seulement de nous, mais d'un ensemble d'alliés et de partenaires, à la fois dans cette région et au-delà", a dit Jake Sullivan à des journalistes à bord de l'avion emmenant Joe Biden au Japon.

"Nous souhaitons renforcer notre partenariat économique avec Taïwan notamment sur les questions de technologie de pointe, y compris sur les semi-conducteurs et les chaînes d'approvisionnement."

(Reportage Trevor Hunnicutt et Rocky Swift, version française Bertrand Boucey)