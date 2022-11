Les États-Unis visent des véhicules utilitaires lourds à émissions nulles d'ici 2040

Le protocole d'accord non contraignant fixe un objectif de 30 % de ces nouveaux véhicules - qui comprennent des véhicules de livraison commerciaux, des bus et des camions - à zéro émission d'ici 2030 et de 100 % d'ici 2040.

"Nous devons travailler ensemble au-delà des océans et des frontières pour atteindre nos objectifs en matière d'énergie propre", a déclaré la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm.

Le projet de loi de 430 milliards de dollars sur le climat, la fiscalité et la politique en matière de médicaments, adopté en août, comprend de nouveaux crédits d'impôt pour les véhicules électriques commerciaux, allant jusqu'à 7 500 dollars pour les véhicules légers et moyens et jusqu'à 40 000 dollars pour les véhicules lourds.

Mme Granholm a déclaré que ce financement "stimulera l'innovation technologique, fera baisser le coût des véhicules et réduira les émissions liées au transport."

Au début du mois, un groupe de 16 parlementaires dirigé par le sénateur Martin Heinrich avait exhorté le président Joe Biden à signer l'accord, notant que les camions moyens et lourds représentent 10 % des véhicules mais sont responsables de 28 % des émissions totales de gaz à effet de serre sur la route.

"La décarbonisation des véhicules de transport commercial est essentielle pour atteindre nos objectifs globaux en matière d'émissions de carbone", a déclaré M. Heinrich dans un communiqué. "En s'engageant dans cet objectif aux côtés de nombreuses autres nations, les États-Unis affirment que nous sommes sérieux dans notre volonté d'assumer notre responsabilité en matière de climat et de protéger l'avenir de nos enfants."

Les parlementaires ont déclaré que le mémorandum "n'exige pas des agences fédérales américaines qu'elles adoptent de nouvelles normes, objectifs ou exigences en matière d'émissions."

Le mémorandum a déjà été signé par 16 pays et approuvé par plus de 60 gouvernements d'État et locaux, fabricants, institutions financières et autres, et d'autres pays devraient le signer.

Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que l'Agence américaine de protection de l'environnement prévoit d'émettre des règles plus strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les poids lourds et autres véhicules jusqu'à au moins l'année modèle 2030 d'ici la fin de 2023.

En mars, l'EPA avait proposé des normes plus strictes pour 17 des 33 sous-catégories de véhicules professionnels et de tracteurs, notamment les autobus scolaires, les autobus de transit, les camions de livraison commerciaux et les tracteurs à courte distance.