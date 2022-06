Les États-Unis vont abandonner le test COVID pour les voyageurs aériens internationaux entrants

Une annonce officielle sera faite plus tard dans la journée de vendredi. Cette mesure intervient alors que la saison estivale des voyages, très chargée, démarre et que les transporteurs aériens se préparaient déjà à une demande record. Les compagnies aériennes ont déclaré que de nombreux Américains ne voyagent pas à l'étranger par crainte d'être testés positifs et d'être bloqués à l'étranger.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déterminé que la science et les données montrent que les tests COVID avant le départ ne sont plus nécessaires, a déclaré le fonctionnaire, qui a refusé d'être nommé.

La mesure entrera en vigueur dimanche à 0h01 et les CDC réévalueront la décision dans 90 jours, a précisé le fonctionnaire.

Les États-Unis exigent des voyageurs aériens internationaux entrants qu'ils fournissent des tests négatifs avant le départ depuis janvier 2021. En décembre, le CDC a durci les règles pour exiger que les voyageurs fournissent un test négatif dans la journée précédant leur vol vers les États-Unis, au lieu de trois jours.

Le CDC n'a pas exigé de tests pour le passage des frontières terrestres.

Le responsable a déclaré : "S'il est nécessaire de rétablir une exigence de test avant le départ - y compris en raison d'une nouvelle variante préoccupante - le CDC n'hésitera pas à agir."

De nombreux pays d'Europe et d'ailleurs ont déjà abandonné les exigences de test.

Le CDC exige toujours que la plupart des citoyens non américains soient vaccinés contre le COVID pour voyager aux États-Unis.

Deux responsables ont déclaré à Reuters que l'administration avait envisagé de lever les règles de test uniquement pour les voyageurs vaccinés.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes, a déclaré que "la levée de cette politique contribuera à encourager et à rétablir les voyages aériens vers les États-Unis."

IATA, le plus grand groupe commercial de compagnies aériennes au monde, a salué ce qu'il a appelé "une excellente nouvelle", à savoir que l'administration "supprime le test COVID inefficace avant le départ pour les voyages aux États-Unis".

En avril, un juge fédéral a déclaré illégale l'exigence du CDC selon laquelle les voyageurs doivent porter des masques dans les avions et dans les centres de transit comme les aéroports, et l'administration a cessé de l'appliquer. Le ministère de la Justice a fait appel de cette décision, mais aucune décision n'est probable avant l'automne au plus tôt.

NONSENSICAL

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, a déclaré la semaine dernière lors d'une conférence que les exigences en matière de tests étaient "absurdes" et qu'elles déprimaient les voyages de loisirs et d'affaires.

De nombreux législateurs avaient fait pression sur l'administration Biden pour qu'elle lève les règles de test, contactant récemment de hauts responsables de la Maison Blanche pour plaider leur cause.

"Je suis heureuse que le CDC ait suspendu l'obligation fastidieuse de tester le coronavirus pour les voyageurs internationaux", a déclaré la sénatrice du Nevada Catherine Cortez Masto.

Raymond James a déclaré dans une note de recherche que la levée des restrictions "est un catalyseur important pour les voyages internationaux."

Le directeur général de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré à Reuters la semaine dernière que l'abandon des obligations stimulerait les voyages, en soulignant que 44 des 50 pays desservis par Delta n'exigent pas de tests.

Le PDG de la U.S. Travel Association, Roger Dow, a déclaré que la décision de vendredi allait "accélérer la reprise de l'industrie du voyage aux États-Unis", durement touchée par la pandémie.