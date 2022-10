Les États-Unis vont consacrer 703 millions de dollars à l'amélioration des ports

Les fonds stimuleront les ports côtiers, des Grands Lacs et des rivières intérieures. Ils visent à améliorer la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, à électrifier les équipements, à améliorer ou à créer de nouvelles connexions ferroviaires et autoroutières, à stimuler les projets éoliens offshore et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les projets sont financés par une loi bipartisane sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars, promulguée par le président Joe Biden en novembre 2021.

"Nous accordons des niveaux de financement record pour améliorer notre infrastructure portuaire, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et aider à réduire les coûts pour les familles américaines", a déclaré Pete Buttigieg, secrétaire aux transports.

L'État d'Alaska obtient 112,5 millions de dollars pour quatre projets, dont 68 millions de dollars pour une extension du port d'Anchorage et, pour les îles Aléoutiennes, 10,2 millions de dollars pour réparer un port clé et 5,4 millions de dollars pour un projet de dock flottant.

New York recevra 48 millions de dollars pour le projet de terminal éolien offshore d'Arthur Kill. Le projet de Staten Island financera le dragage de 740 000 verges cubes pour créer un bassin pour navires de 35 pieds de profondeur.

Salem, dans le Massachusetts, a reçu près de 34 millions de dollars pour réaménager une installation industrielle vacante pour des projets d'énergie éolienne offshore, y compris la construction d'un quai de 700 pieds de long.

Le sénateur démocrate du Massachusetts, Ed Markey, a déclaré que "le projet renforcera notre réseau en propulsant l'infrastructure d'énergie propre et en aidant à alimenter des milliers de foyers à travers le Massachusetts."

Le port de Columbus, Mississippi, reçoit 6 millions de dollars pour un nouvel embranchement ferroviaire avec 10 000 pieds linéaires de voies et de quais offrant un accès ferroviaire direct pour le transbordement des marchandises entre les barges et les wagons, reliant le terminal à une ligne ferroviaire existante exploitée par Kansas City Southern.

Détroit reçoit 16 millions de dollars pour réhabiliter l'infrastructure portuaire existante et construire une nouvelle connexion port/rail.

Camden, dans le New Jersey, recevra 25 millions de dollars pour améliorer une route pour camions fonctionnellement obsolète menant au port, en reconstruisant près de trois miles d'infrastructures routières clés.

Long Beach, en Californie, recevra 30 millions de dollars pour remplacer les tracteurs de cour diesel par 60 tracteurs de cour électriques et d'autres équipements.

Grays Harbor Terminal à Aberdeen, dans l'État de Washington, recevra 25,5 millions de dollars pour construire une voie ferrée supplémentaire de 50 000 pieds et réaffecter une friche industrielle de 50 acres au transport de marchandises.