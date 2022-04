Les États-Unis vont construire un consulat de 537 millions de dollars dans la mégapole du Nigeria

Les États-Unis figurent parmi les plus grands investisseurs et donateurs étrangers au Nigeria, le commerce annuel entre les deux pays s'élevant à plus de 10 milliards de dollars, selon le Département d'État.

L'ambassadrice des États-Unis au Nigeria, Mary Leonard, a déclaré que le nouveau consulat, qui sera construit sur un terrain gagné sur l'océan Atlantique, prendrait cinq ans pour être achevé.

Comme la plupart des pays, les États-Unis ont une ambassade dans la capitale nigériane, Abuja, et un bureau de consulat à Lagos, une ville tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants et le principal centre économique du Nigeria.