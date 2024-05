L'administration Biden a déclaré vendredi qu'elle allait débloquer près de 200 millions de dollars pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire chez les vaches laitières. Il s'agit de la dernière tentative en date du gouvernement pour endiguer les épidémies qui ont alimenté les craintes d'infections humaines par le virus H5N1.

Le virus a été détecté chez des vaches laitières dans neuf États depuis la fin du mois de mars. Les scientifiques ont déclaré qu'ils pensaient que l'épidémie était plus répandue, car la Food and Drug Administration américaine a trouvé des particules de H5N1 dans environ 20 % des échantillons de lait vendus au détail.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) va débloquer 98 millions de dollars pour fournir jusqu'à 28 000 dollars par exploitation laitière afin d'endiguer la propagation du virus entre les animaux et les humains et de tester le lait et les animaux pour détecter le virus, a déclaré l'agence vendredi.

"L'USDA s'efforce de traquer et d'éliminer le virus H5N1 dans les troupeaux de vaches laitières", a déclaré Tom Vilsack, secrétaire d'État à l'agriculture, lors d'une conférence de presse.

Le ministère de la santé et des services sociaux (HHS) a déclaré qu'il fournirait 101 millions de dollars par l'intermédiaire de la FDA et des centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) afin de protéger la santé publique et l'approvisionnement alimentaire du pays.

"Le risque pour le public lié à cette épidémie reste faible", a déclaré Xavier Becerra, secrétaire d'État au ministère de la santé et des services sociaux, lors de l'appel téléphonique.

Les fonds alloués comprennent 34 millions de dollars par l'intermédiaire des CDC pour les tests et le soutien aux laboratoires de santé publique, 8 millions de dollars pour les vaccins et 3 millions de dollars pour la surveillance des eaux usées.

Bien que le CDC ait déclaré que le risque pour la santé publique était faible, les scientifiques surveillent de près les modifications du virus qui pourraient faciliter sa propagation chez l'homme.

La FDA débloquera également 8 millions de dollars pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en lait commercial.

À ce stade, il n'y a pas d'inquiétude quant à la sécurité de l'approvisionnement commercial en lait ou en viande bovine, a déclaré M. Vilsack lors de la conférence téléphonique. Les experts de la santé ont mis en garde contre la consommation de lait cru, mais ont déclaré que la pasteurisation semblait tuer le virus.

Un ouvrier d'une ferme laitière du Texas a été testé positif au virus et a déclaré une conjonctivite, plus connue sous le nom d'œil rose.

Pour limiter la transmission du virus au bétail, l'USDA a commencé le 29 avril à exiger que les vaches laitières en lactation soient testées négativement avant d'être expédiées au-delà des frontières de l'État.