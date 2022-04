Les États-Unis vont délivrer des passeports non sexistes et prendre des mesures pour lutter contre les lois antitransgenres

En juin, le département d'État a déclaré que les citoyens américains pouvaient choisir leur sexe sur les demandes sans avoir à présenter de documents médicaux. En octobre, il a émis le premier passeport américain avec un marqueur de genre "X", conçu pour donner aux personnes non binaires, intersexes et non conformes au genre une option autre que masculine ou féminine sur leur document de voyage.

"À partir du 11 avril, les citoyens américains pourront choisir un X comme marqueur de genre sur leur demande de passeport américain, et cette option sera disponible pour d'autres formes de documents l'année prochaine", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué.

Les Américains pourront également sélectionner et ajouter leur sexe sur les cartes de sécurité sociale américaines sans documentation médicale, à partir de l'automne, a déclaré la Social Security Administration. Actuellement, les cartes ne comportent pas d'indicateurs de sexe.

Ces changements faisaient partie de plusieurs mesures annoncées par l'administration Biden pour marquer une "Journée de visibilité des transgenres", un jour après que les gouverneurs républicains de l'Oklahoma et de l'Arizona aient signé des projets de loi interdisant aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins dans les écoles.

Ils ont rejoint une liste croissante d'États qui ont adopté ou promulgué des lois similaires sur une question controversée de l'année électorale. Les droits des transgenres ont été poussés au premier plan des guerres culturelles qui se déroulent dans certaines parties des États-Unis ces dernières années, en même temps que des questions telles que les droits reproductifs.

"L'administration condamne une fois de plus la prolifération de dangereuses attaques législatives anti-transgenres qui ont été introduites et adoptées dans les législatures d'État à travers le pays", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué sur les initiatives qu'elle prendrait en vue d'éliminer les obstacles pour les personnes transgenres.

Elles comprennent la facilitation des voyages, la fourniture de ressources pour les enfants transgenres et leurs familles, l'amélioration de l'accès aux services et avantages fédéraux et la promotion de l'inclusion et de la visibilité dans les données fédérales.

La Transportation Security Administration mettra en œuvre un contrôle non sexiste à ses points de contrôle en modifiant la technologie d'imagerie, en réduisant le nombre de contrôles par palpation, en supprimant l'identification du sexe lors des contrôles aux points de contrôle et en mettant à jour TSA PreCheck pour inclure un marqueur de sexe "X" sur son application.

Le Department of Health and Human Services a publié un nouveau site Web qui propose des ressources pour les jeunes transgenres et LGBTQI+, leurs parents et les prestataires.

D'autres agences annonceront de nouvelles actions pour étendre la collecte et l'utilisation des données sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, a déclaré la Maison Blanche.

"Chaque Américain mérite la liberté d'être lui-même. Mais beaucoup trop d'Américains transgenres sont encore confrontés à des obstacles systémiques, à la discrimination et à des actes de violence", a déclaré la Maison Blanche.