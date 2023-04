Les Etats-Unis se préparent à envoyer un grand nombre de soldats supplémentaires à leur base de Djibouti en cas d'évacuation du Soudan, a déclaré un responsable américain, alors que de nouveaux tirs nourris ont éclaté jeudi et que le dernier de plusieurs cessez-le-feu a été rompu.

Ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, n'a pas souhaité donner plus de détails.

Le week-end dernier, les forces commandées par deux leaders du conseil au pouvoir au Soudan, auparavant alliés, ont entamé une violente lutte pour le pouvoir qui a fait plus de 330 morts à ce jour, plongeant un pays dépendant de l'aide alimentaire dans ce que les Nations unies qualifient de catastrophe humanitaire.

"Nous déployons des capacités supplémentaires à proximité de la région à des fins d'urgence pour décrocher et éventuellement faciliter le départ du personnel de l'ambassade américaine du Soudan, si les circonstances l'exigent", a déclaré le Pentagone dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Le département d'État avait précédemment demandé aux citoyens américains au Soudan de rester à l'abri à l'intérieur, et avait déclaré que la situation sécuritaire incertaine à Khartoum et la fermeture de l'aéroport ne permettaient pas d'entreprendre une évacuation coordonnée par le gouvernement américain.

Un porte-parole du département d'État a déclaré que Washington ne fournissait pas le nombre de citoyens américains vivant ou voyageant dans un pays donné et, pour des raisons de sécurité, a refusé de dire combien de membres du personnel de l'ambassade se trouvaient au Soudan.

Les combats les plus violents entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ont eu lieu autour de Khartoum, l'une des plus grandes zones urbaines d'Afrique, et au Darfour, toujours marqué par un conflit brutal qui s'est achevé il y a trois ans.

Le chef militaire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est à la tête d'un conseil de gouvernement mis en place après le coup d'État militaire de 2021 et l'éviction en 2019 de l'autocrate vétéran Omar al-Bashir. Le chef paramilitaire, le général Mohamed Hamdan Dagalo, largement connu sous le nom de Hemedti, qui, selon les analystes, pourrait commander plus de 100 000 combattants, était son adjoint au sein du conseil.

Les dernières violences ont été déclenchées par un désaccord sur le plan de formation d'un nouveau gouvernement civil, soutenu par la communauté internationale. Les deux parties s'accusent mutuellement d'entraver la transition.

Un groupe de quatre pays connu sous le nom de "Quad" - les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite - a encouragé les efforts internationaux visant à trouver une solution politique au Soudan, aux côtés des Nations unies, de l'Union africaine et de l'IGAD, le bloc commercial africain.

Le Soudan est au centre des efforts diplomatiques des États-Unis en Afrique, Washington s'efforçant de contrer l'influence de la Russie dans le pays et dans l'ensemble de la région. La Russie investit dans l'exploitation de mines d'or au Soudan et tente de conclure un accord en vue de l'établissement d'une base navale sur la côte soudanaise de la mer Rouge.