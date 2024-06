Les agences fédérales et étatiques des États-Unis prévoient de mener des recherches sur une éventuelle propagation respiratoire de la grippe aviaire chez les vaches laitières, selon un entretien accordé par Reuters à des responsables de l'agriculture et de la santé publique de l'État du Michigan.

Les scientifiques et les fonctionnaires espèrent que ces recherches permettront d'orienter les efforts visant à contenir le virus et à réduire l'exposition de l'homme. La propagation par voie respiratoire pourrait donner au virus davantage d'occasions d'évoluer, ont-ils déclaré.

Jusqu'à présent, les scientifiques soupçonnaient le virus de se propager parmi les animaux et les humains par contact avec du lait infecté ou des gouttelettes de lait en aérosol, ou par exposition à des oiseaux ou des volailles infectés.

Le département de l'agriculture et du développement rural du Michigan collabore avec l'université d'État du Michigan et le département américain de l'agriculture (USDA) pour planifier des recherches dans les exploitations agricoles afin d'évaluer la propagation du virus respiratoire, a déclaré Tim Boring, directeur du département, lors d'une interview.

"Il s'agit d'un domaine de préoccupation que nous développons et étudions de plus près", a déclaré M. Boring. La recherche est hautement prioritaire et sera importante pour orienter la politique publique de l'État, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de l'USDA a déclaré que l'agence menait des recherches sur les infections respiratoires chez les vaches laitières avec des partenaires, notamment des universités de tout le pays, afin de mieux comprendre le virus et d'en contrôler la propagation.

Depuis la fin du mois de mars, la grippe aviaire a été signalée dans plus de 80 troupeaux de vaches laitières dans 11 États.

Les mécanismes exacts de la propagation du virus ne sont pas encore clairs, bien qu'il y ait des preuves de la propagation du virus aux vaches par les oiseaux sauvages et d'autres vaches.

Le virus a été identifié principalement dans le lait, mais aussi dans des écouvillons nasaux à des niveaux moindres, a déclaré Zelmar Rodriguez, vétérinaire laitier et professeur adjoint au Collège de médecine vétérinaire de l'université de l'État du Michigan, qui a étudié les exploitations touchées.

"Si le virus est présent dans le nez lorsque la vache l'excrète, il est potentiellement transmis par l'air", a-t-il déclaré.

Selon Richard Webby, virologue au St. Jude Children's Research Hospital, qui étudie la grippe chez les animaux et les oiseaux pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé, tout changement dans le mode de transmission du virus lui donne la possibilité d'évoluer.

"Ce n'est certainement pas ce que nous voulons", a déclaré M. Webby.

Mais pour que le virus devienne une menace plus importante pour la santé humaine, il faudrait qu'il subisse d'autres mutations génétiques.

Le troisième ouvrier laitier à avoir contracté la grippe aviaire, qui vit dans le Michigan, a signalé des symptômes respiratoires, notamment de la toux. Les experts de la grippe ont déclaré que le travailleur avait probablement été infecté par un contact étroit avec le lait, par des éclaboussures ou des gouttelettes aérosolisées.

Les symptômes respiratoires ont souvent été observés lors d'infections antérieures de la grippe aviaire chez l'homme. Les deux premiers travailleurs américains infectés au cours de cette épidémie n'ont signalé que des symptômes de conjonctivite.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré que ce dernier cas ne modifiait pas leur évaluation du faible risque que représente la grippe aviaire pour le grand public, et qu'ils n'avaient pas vu de preuve de transmission interhumaine.

Le travailleur présentant des symptômes respiratoires était encore en convalescence il y a quelques jours, a déclaré Natasha Bagdasarian, directrice médicale du Michigan, lors d'une interview.

Le Michigan a l'intention de commencer ce mois-ci son étude des échantillons de sang à la recherche de preuves d'une infection antérieure par la grippe aviaire chez les travailleurs agricoles, a indiqué Mme Bagdasarian.

Reuters a rapporté le 30 mai que l'État et le CDC mèneraient l'étude pour comprendre la prévalence de la maladie chez l'homme et savoir si des travailleurs laitiers avaient déjà contracté le virus.

"Des représentants du CDC se trouvent actuellement dans l'État", a déclaré M. Bagdasarian. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux, nos protocoles sont en place. (Reportage de Leah Douglas à Washington, P.J. Huffstutter et Julie Steenhuysen à Chicago ; reportage complémentaire de Tom Polansek à East Lansing, Michigan ; Rédaction de Bill Berkrot)