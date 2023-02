Les États-Unis vont mettre directement en garde les entreprises contre le contournement des sanctions contre la Russie

S'adressant à Reuters avant le premier anniversaire de l'invasion de son voisin par la Russie le 24 février, Adeyemo a cité des préoccupations spécifiques concernant les Émirats arabes unis, l'Iran, la Turquie et les pays proches de la Russie qui échappent aux sanctions.

"Nous allons nous adresser directement à leurs entreprises et leur dire très clairement que vous avez le choix", a déclaré M. Adeyemo.

"Vous pouvez continuer à faire des choses qui vont profiter à la Russie et lui apporter un soutien matériel, mais alors vous prenez le risque de perdre l'accès à l'économie européenne, à l'économie américaine, à l'économie britannique - c'est votre choix", a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts à prendre ces mesures".

Les États-Unis et leurs alliés, dont l'Union européenne et le Royaume-Uni, ont imposé des sanctions à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine et n'ont cessé de faire monter la pression depuis. Parmi les cibles des sanctions de Washington figurent le président russe Vladimir Poutine, le secteur financier et les oligarques.

Adeyemo a déclaré que la répression de l'évasion des sanctions - en utilisant les sanctions, les contrôles à l'exportation et d'autres outils - se concentrerait fortement sur les produits manufacturés, la construction et les articles à double usage, qui ont des applications commerciales et militaires.

"Pour la plupart de ces entreprises, pour la plupart de ces individus, c'est un choix très facile", a déclaré Adeyemo.

Washington contactera également les banques aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe et au Japon pour leur demander d'avertir leurs clients qu'ils pourraient perdre l'accès aux institutions financières s'il s'avère qu'ils se soustraient aux sanctions américaines, a précisé M. Adeyemo.

Ces commentaires interviennent alors que des signes indiquent que l'économie russe n'a pas été touchée aussi lourdement que prévu initialement par les sanctions occidentales.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a prévu que l'économie russe connaîtrait une croissance de 0,3 % en 2023 après une contraction de 2,2 % en 2022. En avril, il avait initialement prévu un déclin de 8,5 % en 2022 et une nouvelle contraction de 2,3 % cette année.

UNE ÉCONOMIE EN PERTE DE VITESSE

Le Trésor américain a déclaré la semaine dernière que les États-Unis se concentreront dans les mois à venir sur la répression des facilitateurs et des fournisseurs de pays tiers qui aident la Russie à échapper aux sanctions occidentales.

Le principal responsable des sanctions du Trésor, Brian Nelson, s'est rendu en Turquie et aux Émirats arabes unis la semaine du 30 janvier pour avertir les pays et les entreprises qu'ils pourraient perdre l'accès aux marchés du G7 s'ils font des affaires avec des entités soumises aux restrictions américaines.

Adeyemo a noté qu'en commençant à punir la Russie par des sanctions, Washington n'avait pas prévu la forte réaction des entreprises mondiales. Les entreprises se sont retirées de Russie, même dans les secteurs non frappés par les sanctions, suite aux appels des parties prenantes et aux inquiétudes sur les risques de faire des affaires dans le pays.

Mais il a souligné que les sanctions et les contrôles des exportations imposés par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont joué un rôle clé dans la tentative de responsabiliser la Russie. "L'économie de la Russie est très petite, par rapport à notre coalition, et elle se réduit de plus en plus en raison des mesures que nous avons prises."

Edward Fishman, qui a travaillé sur les sanctions contre la Russie au Département d'État pendant l'administration du président Barack Obama, a déclaré que si la menace de sanctions n'a pas réussi à dissuader le président russe Vladimir Poutine, les mesures contribuent à éroder l'économie et la capacité militaire de la Russie.

"Je pense que certains de ses éléments sont réussis, mais je ne dirais pas qu'ils sont un triomphe", a déclaré Fishman, aujourd'hui professeur à l'université Columbia, ajoutant que le plus grand succès était l'unité entre les États-Unis et leurs alliés dans leur travail pour cibler la Russie.