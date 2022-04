Les États-Unis vont mettre fin à l'ordonnance COVID bloquant les demandeurs d'asile à la frontière avec le Mexique

Par Ted Hesson et Mica Rosenberg

WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis vont mettre fin à une politique d'expulsion radicale liée à une pandémie qui a effectivement fermé le système d'asile américain à la frontière avec le Mexique, ont déclaré vendredi des responsables de la santé américains, arguant qu'elle n'était plus nécessaire pour protéger la santé publique.

L'ordonnance du titre 42 restera en vigueur jusqu'au 23 mai pour donner aux responsables de la frontière le temps de se préparer à sa fin et d'augmenter le nombre de vaccins COVID-19 pour les migrants qui arrivent, ont déclaré les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) dans une ordonnance de 30 pages.

"Après avoir considéré les conditions actuelles de santé publique et une disponibilité accrue d'outils pour lutter contre le COVID-19 (tels que des vaccins et des thérapeutiques hautement efficaces), le directeur du CDC a déterminé qu'un ordre suspendant le droit d'introduire des migrants aux États-Unis n'est plus nécessaire", a déclaré le CDC dans un communiqué séparé.

L'ordre a été initialement émis en mars 2020 alors que les pays du monde entier fermaient leurs frontières dans un contexte de craintes liées au COVID-19 et plus d'un million de migrants et de demandeurs d'asile ont été rapidement expulsés dans le cadre de cette politique depuis lors.

L'annonce officielle intervient après que Reuters et d'autres organes de presse ont rapporté les détails du plan mercredi.

Le président américain Joe Biden, un démocrate, a maintenu le titre 42 en place après son entrée en fonction en janvier 2021, malgré les vives critiques de son propre parti politique et les promesses de campagne de renverser les politiques d'immigration restrictives de son prédécesseur républicain, Donald Trump.

Des démocrates de premier plan, des experts médicaux et les Nations Unies ont critiqué le Titre 42, affirmant qu'il expulse les migrants vers des endroits dangereux au Mexique, qu'il les prive de leur droit légal de demander l'asile et que les preuves scientifiques ne soutiennent pas son objectif déclaré de limiter la propagation du virus.

Les républicains ont critiqué Biden cette semaine, affirmant que la levée des restrictions liées à la pandémie encouragerait davantage de migrants à entrer illégalement dans le pays, à un moment où les passages de frontière battent déjà des records.

Le gouvernement du Guatemala a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que le nombre de Guatémaltèques cherchant à migrer augmente après que le gouvernement américain ait mis fin à sa politique d'expulsion en vertu du Titre 42.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi, des responsables du département américain de la sécurité intérieure (DHS) ont déclaré qu'ils mettaient en place des installations temporaires supplémentaires à la frontière pour accueillir davantage de migrants et qu'ils coordonnaient les efforts de diverses agences.

Le DHS a également déjà redéployé plus de 600 agents des forces de l'ordre à la frontière en prévision de ces changements.

"Néanmoins, nous savons que les passeurs répandront des informations erronées pour profiter des migrants vulnérables", a déclaré le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dans un communiqué. "Permettez-moi d'être clair : ceux qui ne sont pas en mesure d'établir une base légale pour rester aux États-Unis seront renvoyés."

'NOUS NE POUVONS PAS REVENIR'

L'administration Biden a présenté la semaine dernière un règlement important visant à accélérer le traitement des demandes d'asile et les expulsions à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui devrait entrer en vigueur fin mai, à peu près au moment où le titre 42 doit prendre fin.

Dans le même temps, l'administration pourrait "employer en beaucoup plus grand nombre" une autre politique de l'ère Trump connue sous le nom de Protocoles de protection des migrants (MPP), a déclaré un responsable du DHS lors de l'appel. Ce programme fait attendre les demandeurs d'asile au Mexique pour les audiences des tribunaux américains. L'administration Biden a tenté de mettre fin au MPP mais a été contrainte par un juge américain de le rétablir.

Plusieurs migrants d'un campement de près de 2 000 personnes à Reynosa, au Mexique, qui attendent à la frontière depuis des mois, ont déclaré jeudi à Reuters qu'ils espéraient que l'ordonnance serait levée afin qu'ils puissent demander légalement l'asile aux États-Unis.

Hilda Gonzalez, 34 ans, une migrante du Guatemala, a passé huit mois au camp de Reynosa avec sa fille de huit ans et son fils de dix ans.

"Mon plan est de rester ici jusqu'à ce que nous puissions demander l'asile", a déclaré Gonzalez, qui n'a pas détaillé les raisons de sa fuite. "C'est mieux de rester ici, en dormant sur le sol, que de rentrer chez soi. Si nous sommes ici, c'est parce que nous ne pouvons pas rentrer."