L'administration Biden va procéder à des évaluations de la sécurité de toutes les grandes compagnies ferroviaires américaines à la suite du déraillement, le 3 février, d'un train exploité par Norfolk Southern dans l'Ohio, selon une lettre dont Reuters a pris connaissance mardi.

Les examens de la Federal Railroad Administration (FRA) ont été demandés par le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, et seront similaires à un examen récemment achevé des pratiques de culture de sécurité et de conformité de Norfolk Southern après le déraillement du train à East Palestine, dans l'Ohio, qui a pris feu et libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants.

L'administrateur de la FRA, Amit Bose, a indiqué à M. Schumer, dans une lettre non publiée, que l'agence mènerait des évaluations sur chaque grande compagnie ferroviaire au cours de l'année prochaine et qu'elle prévoyait de publier "un rapport final global évaluant les problèmes, les tendances et les points communs entre toutes les compagnies ferroviaires examinées".

La lettre de Bose précise qu'il sera demandé à chaque grande compagnie ferroviaire de "développer des actions correctives en réponse aux recommandations de la FRA, et la FRA suivra ces actions jusqu'à leur terme".

Le bureau de M. Schumer a déclaré que les actions de ces derniers mois "montrent clairement que l'industrie du transport ferroviaire de marchandises a perpétué une culture de réduction des coûts et de raccourcis qui a conduit à d'horribles dommages dans les communautés, à des travailleurs blessés et même à la mort".

Un grand groupe de commerce ferroviaire n'a pas immédiatement commenté.

M. Schumer a déclaré que "ces rapports de la FRA constitueront une bonne première étape pour identifier les problèmes qui persistent dans les entreprises individuelles ainsi que les problèmes endémiques qui se répandent dans l'ensemble de l'industrie".

Le mois dernier, la commission du commerce du Sénat américain a approuvé un projet de loi sur la sécurité ferroviaire qui renforce les règles applicables aux trains transportant des substances explosives. Le projet de loi rend obligatoire l'utilisation de technologies permettant d'identifier les défaillances des équipements, empêche les inspections superficielles des wagons et exige des règles de sécurité plus strictes pour les trains transportant des matières explosives, comme le train de la Norfolk Southern qui a déraillé dans l'Ohio.