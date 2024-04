WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis vont retirer leurs troupes du Niger, a déclaré tard vendredi à Reuters une source au fait de la question, ajoutant qu'un accord avait été trouvé entre le secrétaire d'Etat adjoint américain, Kurt Campbell, et la junte au pouvoir au Niger.

La junte militaire au pouvoir au Niger a mis fin le mois dernier à un accord militaire autorisant la présence des membres du personnel militaire et civil du département américain de la Défense sur son territoire.

Jusqu'au coup d'Etat survenu en juillet 2023, le Niger était un partenaire clé en matière de sécurité dans la région pour la France et les États-Unis.

Mais les nouvelles autorités du Niger ont décidé, comme les juntes du Mali et du Burkina Faso voisins, de mettre fin aux accords militaires avec leurs anciens alliés occidentaux, de quitter la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de favoriser des liens plus étroits avec la Russie.

La source, qui préfère conserver l'anonymat, a indiqué à Reuters que des discussions seraient organisées dans les jours qui viennent afin d'établir les modalités du retrait des soldats américains.

Les Etats-Unis et le Niger maintiendront néanmoins des relations diplomatiques et économiques, a indiqué la source.

Quelque 1.000 soldats américains étaient déployés au Niger l'an dernier.

(Avec la contribution de Jasper Ward, rédigé par Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

par Daphne Psaledakis