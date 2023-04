Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré mardi que les États-Unis enquêteraient sur la récente fuite présumée de documents classifiés jusqu'à ce que la source de ces documents soit trouvée.

Reuters a examiné plus de 50 des documents, étiquetés "Secret" et "Top Secret", qui sont apparus pour la première fois sur des sites de médias sociaux en mars et qui sont censés révéler des détails sur les capacités militaires de certains alliés et adversaires des États-Unis.

Reuters n'a pas vérifié de manière indépendante l'authenticité des documents.

"Nous continuerons à enquêter et à retourner chaque pierre jusqu'à ce que nous trouvions la source et l'étendue de cette affaire", a déclaré M. Austin lors d'une conférence de presse au département d'État.

M. Austin, premier haut fonctionnaire américain à commenter la fuite, a déclaré que le Pentagone savait que des documents avaient été mis en ligne le 28 février et le 1er mars, mais qu'il n'était pas certain que d'autres documents aient été mis en ligne auparavant.

"Ce sont des choses que nous découvrirons au fur et à mesure que nous poursuivrons notre enquête", a ajouté M. Austin.

Les enquêteurs s'efforcent de déterminer quelle personne ou quel groupe aurait pu avoir la capacité et la motivation de publier les rapports de renseignement. Ces fuites pourraient constituer la diffusion la plus préjudiciable d'informations du gouvernement américain depuis la publication en 2013 de milliers de documents par WikiLeaks.

Certaines des informations les plus sensibles seraient liées aux capacités et aux lacunes militaires de l'Ukraine et un document mentionne le petit nombre de troupes des forces spéciales occidentales dans le pays.

Le ministère américain de la justice a ouvert une enquête criminelle sur la divulgation de ces documents.

Certains experts en sécurité nationale et fonctionnaires américains soupçonnent que l'auteur de la fuite pourrait être américain, étant donné l'étendue des sujets traités dans les documents. D'autres théories pourraient voir le jour au fur et à mesure que l'enquête progresse.