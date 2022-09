Les États-Unis vont réviser leur politique de réinstallation en Afghanistan - un responsable américain

La révision de la politique fait suite aux critiques de certains législateurs, d'organisations de réfugiés et de groupes d'anciens combattants, selon lesquels l'administration n'a pas correctement planifié l'évacuation des Afghans qui risquaient de subir les représailles des talibans lorsqu'elle a retiré les dernières troupes américaines d'Afghanistan il y a un an.

L'administration affirme que l'évacuation - entachée par le chaos à l'aéroport de Kaboul et un attentat suicide qui a tué 13 membres des services américains et plus de 170 Afghans - a été un succès, avec près de 90 000 Afghans réinstallés aux États-Unis dans l'une des plus grandes opérations de ce type.

L'"engagement de l'administration envers nos alliés afghans est durable", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration alors qu'il informait les journalistes mercredi des changements apportés à la politique de réinstallation. "Cet engagement n'a pas de date de fin".

La politique révisée, baptisée Enduring Welcome, entre en vigueur le 1er octobre.

Dans le cadre de ces changements, a déclaré le fonctionnaire, les États-Unis cesseront - à quelques exceptions près - d'admettre des Afghans sur parole humanitaire, un programme spécial qui accorde une entrée temporaire mais pas de voie vers la résidence permanente légale.

La politique révisée, a précisé le fonctionnaire, sera axée sur la réinstallation aux États-Unis des membres de la famille immédiate des citoyens américains, des détenteurs de cartes vertes et des Afghans bénéficiant d'un visa spécial d'immigration (SIV) accordé à ceux qui risquent de subir les représailles des talibans parce qu'ils ont travaillé pour le gouvernement américain.

Les membres de la famille admis dans ces catégories auront un "statut d'immigration durable et à long terme", ce qui leur permettra de "s'installer et de s'intégrer plus rapidement dans leurs nouvelles communautés", a déclaré le fonctionnaire.

"Nous savons que le regroupement familial reste une priorité vraiment élevée pour les Afghans eux-mêmes et pour les communautés qui se soucient d'eux et pour les défenseurs à travers le pays, les groupes d'anciens combattants aussi", a déclaré le fonctionnaire. "Elle l'est pour nous aussi".

La politique révisée fait suite à des mois de pourparlers entre l'administration et la coalition AfghanEvac, composée de groupes qui aident à évacuer et à réinstaller les Afghans aux États-Unis.

"C'est un accord massif pour nous", a déclaré Sean VanDiver, le chef de la coalition, ajoutant que le gouvernement doit encore améliorer le traitement des demandes de VSI et augmenter les vols de réinstallation.