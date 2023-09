L'administration Biden devrait imposer des sanctions à cinq entreprises turques et à un ressortissant turc jeudi, les accusant d'aider la Russie à échapper aux sanctions et de soutenir Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor.

Les désignations - qui incluent des sociétés de transport maritime et de commerce accusées d'avoir aidé à réparer des navires sanctionnés liés au ministère russe de la défense et d'avoir contribué au transfert de "biens à double usage" - feront partie d'un ensemble plus large de sanctions visant la Russie, qui s'étendent à plus de 150 entités.

Cette mesure intervient à un moment délicat pour les relations entre les États-Unis et la Turquie, Washington espérant qu'Ankara ratifiera l'adhésion de la Suède à l'OTAN lorsque le parlement turc se réunira à nouveau au début du mois d'octobre.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine, mais les canaux d'approvisionnement en provenance de la Turquie, voisine de la mer Noire, et d'autres centres commerciaux sont restés ouverts, ce qui a incité Washington à émettre des avertissements répétés concernant l'exportation de produits chimiques, de puces électroniques et d'autres produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'effort de guerre de Moscou.

Plusieurs hauts fonctionnaires américains, dont le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo, se sont rendus en Turquie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, dans le cadre d'une campagne de pression visant à empêcher les entreprises turques d'aider la Russie à contourner les restrictions imposées par les États-Unis.

"Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait part de nos préoccupations au gouvernement et au secteur privé turcs et les avons informés des risques significatifs liés au fait de faire des affaires avec les personnes que nous avons sanctionnées et qui sont liées à la guerre en Russie", a déclaré le haut fonctionnaire du Trésor, sous couvert d'anonymat.

"Ces désignations reflètent notre engagement permanent à cibler les personnes et les entités qui apportent un soutien matériel aux entités sanctionnées", a ajouté le haut fonctionnaire.

BLOCAGE DES BIENS À DOUBLE USAGE

Le Trésor américain désignera Margiana Insaat Dis Ticaret et Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, déclarant que ces sociétés faisaient partie de celles sur lesquelles la Russie s'appuyait pour importer "des biens à double usage dont elle avait grand besoin pour mener à bien sa guerre d'agression non provoquée en Ukraine".

Le rapport indique que la première a effectué des centaines de livraisons à des entités russes sanctionnées qui font partie de la chaîne d'approvisionnement pour la production de drones militaires utilisés dans la guerre en Ukraine, tandis que la seconde a envoyé des capteurs et des outils de mesure en Russie.

Le département d'État américain imposera des sanctions à Denkar Ship Construction pour avoir fourni des services de réparation navale à des navires déjà désignés d'une société liée au ministère russe de la défense.

Il visera également l'agence turque ID Ship Agency et son propriétaire Ilker Dogruyol, ainsi que CTL Limited, qui, selon le département d'État, est un intermédiaire qui expédie des composants électroniques d'origine américaine et européenne à des entreprises en Russie.

Le train de sanctions plus large vise la base industrielle de la Russie, le secteur maritime et les fournisseurs de technologie, ainsi que les installations produisant et réparant les systèmes d'armement russes, a déclaré le fonctionnaire.

La Turquie, membre de l'OTAN, s'est efforcée de maintenir de bonnes relations avec Moscou et Kiev pendant la guerre. Elle s'oppose par principe aux sanctions, mais a déclaré qu'elles ne seraient pas contournées en Turquie et qu'aucun produit expédié ne pourrait être utilisé par l'armée russe.

Les liens avec les États-Unis ont été tendus en raison de la réticence de la Turquie à soutenir les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'adhésion à l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que l'adhésion de la Finlande a été scellée en avril, la candidature de la Suède est toujours bloquée par la Turquie et la Hongrie.

Ankara a accusé la Suède d'abriter des militants hostiles à l'État turc, principalement des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis.

Après des mois d'objections, le président turc Tayyip Erdogan a accepté, lors d'un sommet de l'OTAN en juillet, de transmettre la candidature de la Suède à l'OTAN au parlement turc pour ratification, mais la date exacte de l'approbation reste incertaine.

Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que la Suède avait fait suffisamment d'efforts pour apaiser les inquiétudes de la Turquie et que son adhésion devrait être approuvée dès maintenant. (Reportage de Humeyra Pamuk et Daphne Psaledakis, édition de Don Durfee, Alexandra Hudson)