Les États-Unis vont sélectionner les 10 médicaments les plus coûteux pour la négociation des prix de Medicare

En août, le président Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l'inflation, permettant au régime fédéral d'assurance-maladie pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées de négocier les prix de certains de ses médicaments les plus coûteux.

La loi accorde au gouvernement le droit de choisir 10 médicaments parmi une liste des 50 médicaments responsables des dépenses les plus élevées de Medicare qui peuvent faire l'objet de négociations, mais ne précise pas les critères exacts de sélection.

Le Dr Meena Seshamani, directrice du Center for Medicare, a expliqué dans une interview comment Medicare sélectionnera les premiers médicaments à négocier après avoir d'abord déterminé quels médicaments sont éligibles et ne sont pas soumis à l'une des nombreuses exemptions prévues par la loi.

"Ensuite, à partir de là, nous classons les médicaments éligibles à la négociation en fonction des dépenses totales pour cette période de 12 mois, et nous sélectionnerons les médicaments ayant le classement le plus élevé", a déclaré Seshamani.

Pour produire cette liste, l'agence doit d'abord décider si elle utilise les dépenses brutes de Medicare ou les dépenses nettes, qui tiennent compte des remises après-vente souvent importantes.

Seshamani n'a pas fait de commentaire sur la façon dont l'agence penche, mais a souligné une règle proposée publiée en décembre dans laquelle les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui supervisent Medicare, redéfinissent le terme "coûts bruts des médicaments sur ordonnance couverts" dans le cadre de Medicare Part D.

"Nous avons proposé une clarification pour maintenir une meilleure cohérence avec les dépenses brutes. C'est donc une proposition qui existe, et la période de commentaires a pris fin le 13 février", a déclaré Seshamani. "Nous traitons ces commentaires alors que nous travaillons à la finalisation de cette réglementation."

CMS a déclaré en janvier qu'il annoncerait la liste des 10 médicaments en septembre. L'agence fera ses premières propositions en février 2024 et la période de négociation prendra fin le 1er août. Elle publiera les prix définitifs un mois plus tard, et ils entreront en vigueur le 1er janvier 2026.