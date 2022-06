Les États-Unis vont vendre jusqu'à 45 millions de barils de pétrole de leur réserve dans le cadre d'une libération historique.

Les livraisons de brut provenant de la vente du SPR auraient lieu du 16 août au 30 septembre, a déclaré le ministère de l'Énergie.

L'administration Biden a déclaré fin mars qu'elle libérerait pendant six mois un volume record de 1 million de barils de pétrole par jour du SPR, détenu dans une série de cavernes salines creusées sur les côtes de la Louisiane et du Texas.

La libération était censée aider à contrôler les prix du pétrole qui ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, et alors que l'Occident impose des sanctions à Moscou.

Les prix du brut de référence mondial Brent ont augmenté depuis l'annonce du 31 mars pour s'échanger au-dessus de 120 dollars le baril. Cette hausse intervient alors que peu de producteurs mondiaux de pétrole disposent de capacités de réserve et que les consommateurs émergeant de la pandémie stimulent la demande de carburant.

Les responsables de l'administration Biden ont déclaré que le prix du pétrole pourrait être plus élevé si le SPR n'avait pas été utilisé. Mais la libération a également conduit le niveau de la réserve à son point le plus bas depuis 1987, ajoutant aux inquiétudes sur les marchés pétroliers mondiaux tendus malgré le fait que les États-Unis ont plus dans le stock que ce qui est requis par les accords internationaux.

Les contrats pétroliers d'une vente précédente du SPR, annoncée le 24 mai, ont été attribués à neuf sociétés, dont Valero, Exxon Mobil et Marathon Petroleum, a indiqué le ministère de l'Énergie.