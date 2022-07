Les États de l'UE doivent agir maintenant pour les vagues de COVID-19 en hiver - officiel

La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a également prévenu qu'il n'y avait pas lieu de se reposer sur ses lauriers, affirmant que la pandémie n'était pas terminée.

"Malheureusement, la pandémie a connu une augmentation inquiétante dans plusieurs pays", a-t-elle déclaré à la radio publique chypriote.

"Ces deux derniers mois, nous nous sommes préparés pour l'automne et l'hiver, pleinement conscients que la prochaine vague de pandémie ne peut et ne doit pas peser davantage sur nos économies ou nos sociétés, en particulier à un moment où celles-ci sont affectées par la guerre et l'invasion de l'Ukraine, et par l'inflation", a-t-elle déclaré.

Mme Kyriakides, qui est originaire de Chypre, a déclaré au radiodiffuseur que la Commission avait demandé aux États membres d'accélérer dès maintenant les injections de rappel pour les personnes de plus de 60 ans et les groupes vulnérables.

"Ces mois devraient être des mois de préparation... afin que nos systèmes de santé soient prêts à faire face à d'éventuelles nouvelles vagues qui pourraient, par exemple, être combinées à la grippe saisonnière", a-t-elle déclaré.