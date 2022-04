Les États des Caraïbes orientales ouvrent un consulat au Sahara occidental

Le Premier ministre de la République dominicaine, Roosevelt Skerrit, a déclaré qu'il avait ouvert le consulat à Dakhla au nom des États membres des Caraïbes orientales, selon un communiqué conjoint de la République dominicaine et du Maroc.

Le front Polisario, soutenu par l'Algérie, cherche à établir un État indépendant dans la vaste région désertique peu peuplée, considérée par le Maroc comme sa propre terre.

Obtenir la reconnaissance internationale de son autorité sur le Sahara occidental a longtemps été la principale ambition diplomatique du Maroc.

Rabat a déclaré que le maximum qu'il puisse proposer comme solution politique au conflit est une autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario et son allié l'Algérie rejettent cette proposition et disent vouloir un référendum sur l'indépendance.

L'Algérie et le Polisario ont également dénoncé l'ouverture de consulats dans le territoire.

M. Skerrit a déclaré que son pays soutenait la souveraineté du Maroc sur le territoire et son plan d'autonomie.

Les grandes puissances, dont la France, l'Allemagne et les États-Unis, et ce mois-ci l'Espagne et Israël, ont également soutenu la proposition de Rabat de mettre fin au conflit.

Pendant des années, la plupart des pays ont soutenu l'idée d'un référendum pour résoudre la question - ce qui a été convenu dans le cadre du cessez-le-feu de 1991.

Cependant, il n'y a jamais eu d'accord sur la manière dont le vote se déroulerait et, ces dernières années, même l'ONU a cessé d'évoquer l'idée d'un vote, parlant plutôt de rechercher une solution réaliste, mutuellement acceptable et basée sur le compromis.