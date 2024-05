L'Union européenne a approuvé mardi des changements de règles visant à accélérer le paiement des impôts sur les investissements transfrontaliers, contribuant ainsi à l'approfondissement du marché des capitaux de l'Union.

Le Conseil des États de l'UE a déclaré être parvenu à un accord sur l'allégement de la "retenue à la source" ou de la double imposition. En d'autres termes, un investisseur transfrontalier paie l'impôt sur les dividendes et les intérêts des obligations dans l'État membre où les instruments sont cotés, puis de nouveau dans son pays d'origine.

Les procédures actuelles de remboursement de l'impôt payé en trop sont lourdes, malgré les traités conclus entre les États membres de l'UE, ce qui dissuade les investisseurs d'effectuer des placements en dehors de leur pays d'origine. Cette situation entrave également les progrès réalisés par Bruxelles en vue de créer une union des marchés de capitaux capable de mieux concurrencer Wall Street dans la collecte de fonds pour les entreprises.

"Il facilitera les investissements dans d'autres pays et encouragera les petits investisseurs, en particulier, à investir sur les marchés financiers européens, ce qui, à terme, profitera à l'ensemble de l'économie", a déclaré le Conseil dans un communiqué.

L'EFAMA, l'association européenne du secteur des fonds d'investissement, a déclaré que cet accord constituait une avancée significative vers la suppression des obstacles fiscaux à la création d'un marché unique des capitaux dans l'UE.

"Pour aller de l'avant, nous devons nous assurer que la proposition est efficace dans la pratique, ce qui nécessitera une plus grande collaboration entre l'industrie et les décideurs politiques ainsi qu'un suivi attentif de la mise en œuvre au niveau national, a déclaré Antonio Frade Correia, conseiller fiscal principal de l'EFAMA.

Le Conseil a déclaré que l'initiative relative à la retenue à la source rendra les procédures d'allègement fiscal plus rapides, plus simples et plus sûres.

Selon les nouvelles règles, qui doivent entrer en vigueur d'ici janvier 2030, les investisseurs peuvent obtenir un certificat numérique commun de résidence fiscale dans l'UE afin de bénéficier d'un allègement rapide des retenues à la source.

Les États membres doivent proposer une procédure de "dégrèvement à la source" ou de "remboursement rapide", a déclaré le Conseil.

L'AIMA, qui représente le secteur des investissements alternatifs, a déclaré qu'elle espérait que l'accord n'était que la première étape vers un système de retenue à la source à part entière, qui "contribuera grandement à l'achèvement de l'Union des marchés de capitaux".