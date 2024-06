Le Texas, la Louisiane et le Mississippi ont intenté lundi une action en justice contre le gouvernement américain afin de bloquer la proposition de règlement de l'administration Biden, qui obligerait l'industrie pétrolière et gazière offshore à fournir près de 7 milliards de dollars de garanties financières pour couvrir les coûts de démantèlement des anciennes infrastructures.

Cette règle, qui entrerait en vigueur dans le courant de l'année, toucherait principalement les petites entreprises qui ne sont pas cotées en bourse ou qui ne disposent pas de réserves de pétrole prouvées suffisantes. Les grandes compagnies pétrolières sont plus susceptibles de répondre aux critères de crédit ou de disposer de réserves importantes.

L'action en justice a été intentée contre le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique (BOEM), qui a déclaré que la règle pourrait concerner environ trois quarts des opérateurs du golfe du Mexique.

Le BOEM n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur l'action en justice. Lorsque la règle a été annoncée en avril, le ministère de l'intérieur a déclaré qu'elle visait à "protéger les contribuables contre la prise en charge des coûts qui devraient être supportés par l'industrie pétrolière et gazière lorsque les plates-formes offshore doivent être mises hors service".

Le démantèlement d'anciens puits peut coûter des milliards de dollars et ces dépenses pourraient être à la charge des contribuables si les entreprises ne parviennent pas à remplir leurs obligations en raison de faillites ou du transfert d'actifs de grandes entreprises vers des sociétés plus petites disposant de moins de ressources.

Liz Murrill, procureur général de la Louisiane, a intenté une action en justice auprès d'un tribunal fédéral de district de Louisiane, à laquelle se sont joints les procureurs généraux du Texas et du Mississippi.

"Il s'agit d'une attaque directe et vraiment flagrante contre les producteurs intermédiaires de pétrole et de gaz, qui affecte de nombreuses entreprises dans notre État", a déclaré Liz Murrill lors d'une interview accordée à Reuters.

"La nouvelle réglementation est une solution à la recherche d'un problème, imposant des charges financières inutiles qui auront des répercussions considérables sur de nombreux petits et moyens producteurs d'énergie et sur tous les Américains", a déclaré Kevin Bruce, directeur exécutif de la Gulf Alliance, une coalition de grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz naturel en mer qui s'est jointe à l'action en justice contre le BOEM.

Selon une agence gouvernementale américaine, quelque 37 exploitants de pétrole et de gaz offshore ont déposé le bilan depuis 2009.

"Il s'agit d'un coût important pour notre secteur, qui mettrait beaucoup de gens en faillite", a déclaré Mike Minarovic, PDG d'Arena Offshore, qui exploite plus de 100 plateformes dans le golfe du Mexique produisant l'équivalent de 50 000 barils de pétrole par jour

La nouvelle règle pourrait coûter à Arena Offshore quelque 800 à 850 millions de dollars en cautions, plus les coûts des cautions elles-mêmes, a déclaré M. Minarovic, citant les estimations gouvernementales des coûts de démantèlement.

M. Minarovic a fait remarquer que les marchés des cautions avaient perdu de l'argent au cours des cinq dernières années et que l'obtention des cautions nécessaires pour garantir les obligations fiduciaires et contractuelles "sera tout simplement une exigence du gouvernement qui ne pourra pas être satisfaite".

En juin 2023, plus de 2 700 puits et 500 plateformes auraient dû être mis hors service dans le golfe du Mexique, selon l'U.S. Government Accountability Office, ce qui a poussé le gouvernement à exiger des opérateurs qu'ils offrent des garanties supplémentaires afin d'éviter que les contribuables ne paient la facture.

Le BOEM détient environ 3,5 milliards de dollars de cautions supplémentaires pour couvrir entre 40 et 70 milliards de dollars de coûts totaux estimés de démantèlement.

En vertu de la nouvelle règle, le BOEM autorisera les locataires et les détenteurs de subventions actuels à demander des paiements échelonnés sur trois ans pour répondre aux nouvelles exigences en matière d'assurance financière supplémentaire requises par la règle.

On ne sait pas encore si cette décision exercera une pression sur la production offshore. M. Minarovic a déclaré qu'il pourrait y avoir des fermetures si les entreprises n'étaient pas en mesure de fournir les garanties à temps.

Le golfe du Mexique produit environ 1,8 million de barils de pétrole par jour, selon les derniers chiffres du gouvernement, soit environ 14 % de la production totale des États-Unis.

"Ces compagnies (pétrolières) devraient payer leur juste part et nettoyer les dégâts qu'elles laissent derrière elles, et cela commence par des assurances comme celle-ci", a déclaré à Reuters Mike Scott, responsable de la campagne nationale du Sierra Club pour le pétrole et le gaz. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)