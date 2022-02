Les États-unis approuvent la vente à Taiwan de 100 million de dollars d'équipements pour ses missiles

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont approuvé la possible vente à Taiwan de 100 millions de dollars d'équipements et services pour permettre à l'île de "maintenir et améliorer" son système de défense de missile Patriot, a annoncé lundi le département américain de la Défense.

Une agence du Pentagone a déclaré dans un communiqué avoir notifié le Congrès pour que celui-ci certifie la vente, demandée par l'ambassade de facto de Taïwan à Washington et autorisée par le département d'Etat américain.

Raytheon Technologies et Lockheed Martin seraient les principaux entrepreneurs, a-t-elle indiqué.

Le ministère taiwanais de la Défense avait déclaré par le passé que la décision d'acquérir de nouveaux missiles Patriot avait été prise durant une réunion avec des représentants de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump en 2019.

