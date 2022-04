Les Européens accusent l'armée russe d'"atrocités", l'Ukraine demande des sanctions

par Sabine Siebold

BRUXELLES, 3 avril (Reuters) - L'Union européenne et plusieurs de ses Etats membres ont accusé dimanche l'armée russe de s'être rendue coupable d'"atrocités" autour de Kyiv, en particulier dans la ville Boutcha où le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé un "massacre délibéré" de civils et réclamé de nouvelles sanctions contre Moscou.

"Choqué par la nouvelle des atrocités commises par les forces russes. L'UE aide l'Ukraine à documenter les crimes de guerre", a écrit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sur Twitter, en souhaitant que la Cour internationale de Justice (CIJ) de l'Onu se saisisse de tous les cas de crimes de guerre présumés.

Comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France ont aussi réagi aux images sordides des corps de civils jonchant les rues de Boutcha, au nord-ouest de Kyiv, dont les troupes russes se sont retirées en fin de semaine après plus d'un mois d'occupation.

Selon le maire de la ville, au moins 300 habitants ont été tués, certains exécutés sommairement d'une balle dans la tête alors qu'ils avaient les mains attachées dans le dos.

"Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés", a réagi le président français Emmanuel Macron sur Twitter.

"Les autorités russes devront répondre de ces crimes", promet-il.

Evoquant des "exactions massives", son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a pointé de son côté des "actes constitutifs, s'ils sont confirmés, de crimes de guerre".

Paris va travailler avec l'Ukraine, avec ses partenaires et avec la Cour pénale internationale (CPI) pour que ces actes "ne restent pas impunis et que leurs responsables soient jugés et condamnés", précise-t-il dans un communiqué.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a directement mis en cause le président russe, dénonçant sur son compte Twitter la "violence décomplexée de Poutine".

La Russie, qui nie régulièrement viser les populations civiles, n'a pas encore réagi à ces accusations.

"MASSACRE DÉLIBÉRÉ"

Après avoir annoncé samedi avoir repris le contrôle de toute la région de Kyiv, les autorités ukrainiennes ont dit dimanche avoir invité les enquêteurs de CPI à se rendre dans les villes libérées pour recueillir des preuves de possibles crimes de guerre russes, notamment à Boutcha.

"Ce massacre était délibéré", a affirmé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kouleba, en évoquant la mort de centaines de civils dans cette ville.

"Si j'avais coutume de dire que je ferais tout ce que je pourrais pour que les responsables (de tels crimes) soient traduits en justice, je peux vous dire désormais que ça sera le combat de ma vie et que je le mènerai jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce qu'ils rendent tous des comptes", a-t-il ajouté.

Dmitro Kouleba a invité les pays du G7 à adopter de nouvelles sanctions "dévastatrices" contre la Russie.

Dans une déclaration diffusée à la télévision, un proche du président Volodimir Zelensky, Andriy Sybiha, a demandé aux pays occidentaux de cibler davantage le secteur bancaire russe et d'imposer un embargo total au commerce avec Moscou, y compris au gaz naturel et au pétrole.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l'UE préparait une nouvelle salve de sanctions contre la Russie ainsi que des mesures de soutien à l'Ukraine, sans plus de précisions.

"Choqué par les terribles images des atrocités commises par l'armée russe dans la région libérée de Kyiv", a-t-il commenté lui aussi sur Twitter. (Reportage de Sabine Siebold à Bruxelles, avec Kerstin Doerr à Berlin et Natalia Zinets à Lviv (Ukraine), rédigé par Tangi Salaün)