Les Européens divisés sur la réduction du CO2 automobile en 2030

LUXEMBOURG, 9 octobre (Reuters) - Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne, réunis à Luxembourg, peinaient mardi à se mettre d'accord sur l'ampleur des objectifs de réduction des émissions de CO2 des voitures et utilitaires d'ici à 2030.

L'Allemagne, place forte de l'industrie automobile, a prévenu ses partenaires que des objectifs trop ambitieux nuiraient aux constructeurs européens et à l'emploi.

Dans un communiqué commun diffusé pendant le conseil de Luxembourg, les ministres notent que l'Union européenne est "profondément préoccupée" par le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Publié lundi, le document de ce panel dépendant des Nations unies prévient que les températures moyennes progresseront probablement de 1,5°C entre 2030 et 2052 si le monde échoue à entreprendre des mesures rapides et sans précédent pour enrayer le réchauffement climatique.

Mais les ministres européens, dans leur communiqué, n'évoquent pas une possible révision à la hausse de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur automobile.

La Commission européenne a proposé de les réduire de 30% d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2021. L'Allemagne suggère d'en, rester là. "Après le rapport (du GIEC) d'hier, ce n'est pas facile, mais c'est une position sur laquelle nous nous sommes tous accordés", a expliqué la ministre allemande, Svenja Schulze.

Dix-sept pays, dont la France et les Pays-Bas, se disent cependant prêts à soutenir un objectif à 40%, comme l'a proposé le Parlement européen la semaine dernière.

Le rapport du GIEC, a déclaré le ministre français, François de Rugy, est un "appel à agir".

L'Autriche - qui assure la présidence tournante de l'UE - a proposé un compromis à hauteur de 35% dans l'espoir de trouver un accord dès mardi.

D'après des sources européennes, l'Allemagne, soutenue par des nations d'Europe de l'Est, pourrait cependant avoir suffisamment de votes pour confirmer l'objectif de 30%. (Daphne Psaledakis avec Peter Maushagen et Alissa de Carbonnel à Bruxelles Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)