Les Européens "préoccupés" par le projet d'annexion de Netanyahu

PARIS, 12 septembre (Reuters) - La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni se disent "très préoccupés", dans un communiqué diffusé jeudi soir par le Quai d'Orsay, par la promesse d'annexion de la vallée du Jourdain et de la côte nord de la mer Morte formulée cette semaine par Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien s'est engagé mardi à appliquer la souveraineté israélienne sur ces régions de Cisjordanie occupée s'il est reconduit pour un nouveau mandat à l'issue des élections législatives mardi prochain.

"La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont très préoccupés par les annonces relatives à une possible annexion de zones de la Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain et la côte nord de la Mer Morte", déclarent les cinq pays européens dans leur communiqué.

"Ces annonces, si elles étaient mises en œuvre, constitueraient une violation grave du droit international", ajoutent-elles.

Les cinq pays "continueront d’appeler toutes les parties à s'abstenir de toute mesure contraire au droit international et qui mettrait en danger la viabilité de la solution des deux États, sur la base des lignes de 1967, et rendrait une paix juste et durable plus difficile", ajoute le texte, qui condamne dans le même temps de récents tirs de roquettes contre Israël.

Environ 65.000 Palestiniens et 11.000 colons israéliens vivent dans la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte, selon le groupe israélien de défense des droits de l'homme B'Tselem. La principale ville de la région est Jéricho, entourée de 28 villages et petites localités bédouines.

Avec 2.400 km2, elle représente près de 30% de la Cisjordanie. Son annexion mettrait à mal le projet d'Etat palestinien qui était jusqu'ici au coeur du processus de paix.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu dans un communiqué que "tous les accords (de paix intérimaires) signés avec Israël et les obligations qui en résultent seraient annulés" si Netanyahu devait appliquer cette mesure d'annexion.

Benjamin Netanyahu se prépare à un scrutin serré le 17 septembre et espère ainsi rallier des voix à l'extrême droite, qui prône depuis longtemps l'annexion - plus large - des colonies juives de Cisjordanie. (Jean-Stéphane Brosse)