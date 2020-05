Les Européens "regrettent" la fin des dérogations aux sanctions US contre l'Iran

PARIS, 30 mai (Reuters) - La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont dit samedi regretter la décision des Etats-Unis de mettre fin aux dérogations qui permettaient à des entreprises européennes, russes et chinoises de continuer à travailler sur certains sites nucléaires iraniens.

Washington a annoncé mercredi que les exemptions au régime de sanctions américains jusqu'ici accordées aux travaux sur le site de recherche d'Arak, sur la fourniture d'uranium enrichi pour le réacteur de recherche de Téhéran et sur le transfert de déchets nucléaires hors de l'Iran seraient levées dans un délai de 60 jours.

Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères des trois pays et le Haut représentant de l'UE rappellent que les projets concernés "endossés par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, servent les intérêts de tous en matière de non-prolifération et offrent à la communauté internationale des garanties concernant la nature exclusivement pacifique et sûre des activités nucléaires de l'Iran".

"Nous regrettons profondément la décision des Etats-Unis de mettre fin aux trois exemptions", insistent-ils. (Tangi Salaün)